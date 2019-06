Žďár nad Sázavou – Kristova léta dovršena. Žďárská liga malé kopané má za sebou svůj 33. ročník. Mistry nejvyšší soutěže se už s předstihem stal Kozel Team, který za celou sezonu ztratil body jen v jednom z dvaceti zápasů. V posledním kole se rozhodovalo o umístění na stupních vítězů. Rapid si stříbro nenechal vzít, bronz si pro sebe uzmul FC Benjamin, jenž porazil dotírající Sosáky 4:3.

Vítězství ve druhé lize uhájili Kentauři, kteří v rozhodujícím vzájemném duelu remizovali s Radoxem. Mrzet to ale Radox tolik nemusí, mezi elitu míří oba celky. Jejich pozice nahradí sestupující FC Orel a Here for beer.