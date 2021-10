Ve druhém poločase se na palubovce odehrávala neuvěřitelná bitva doslova o každý metr. Zubří se necelou čtvrthodinu před závěrečnou sirénou dostalo poprvé v zápase do vedení a zdálo se, že by mohlo mít více sil.

Několikabrankový náskok si svěřenci trenéra Petera Kostky udržovali po většinu prvního dějství, v jeho závěru se ovšem začali prosazovat také házenkáři valašského klubu. Do poločasové přestávky tak celek z Vysočiny odcházel za nejtěsnějšího vedení 14:13. „Postupem času se snížilo tempo hry, což nám vůbec nevyhovovalo,“ přiznal trenér Veselí Peter Kostka.

Na první branku se čekalo až do třetí minuty, kdy se prosadil novoveselský Dodica. To jakoby jeho celek nakoplo a v osmé minutě svítilo na světelné tabuli skóre 5:1.

Po závěrečné siréně sobotního utkání proti Zubří se mohli házenkáři Nového Veselí radovat ze zisku dalších dvou bodů do extraligové tabulky. | Foto: Martin Duroň

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.