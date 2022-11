Ve Vysočina Areně se rozeběhly stavební práce. Stihnou se úpravy už do jarního Světového poháru, nebo budete stavět až do mistrovství světa 2024? Zahájili jsme teprve první etapu výstavby. To znamená, že předěláváme na tribuně B tiskové středisko tak, aby odpovídalo novým normám, které už nesplňuje. Dále rozšiřujeme tratě a opravovali jsme střelnici včetně osvětlení a střechy. Chystáme rovněž základovou desku pro budoucí tribunu E.

Zdroj: Jaroslav LoskotChápu to správně, že letos tedy bude ještě v cílovém prostoru montovaná tribuna?

Ano. Ta podstatná etapa, stavba tribuny E, přijde na řadu až příští rok. Tribuna nebude v žádném případě tak velká, jak si asi představují fanoušci. Bude to v podstatě jenom zatáčka vedle stávající tribuny. Pod a za tribunou bude nové zázemí pro sportovce i mazací buňky. Tedy veškeré to zázemí, které máme dosud mobilní. Plus tam samozřejmě budou sociální zařízení pro fanoušky.

Proč bylo nutné Vysočina Arenu přestavovat?

Děláme věci, které jsou nezbytné, protože vývoj jde překotně rychle dopředu. Jestliže chceme zůstat natrvalo v kolotoči Světových pohárů, řekněme do roku 2035 nebo 2040, jsou zkrátka tyto úpravy nutné. V dnešním čase udržitelnosti projektů není možné pravidelně vozit zázemí i tribuny tam a zpátky. Kvůli tomu nesplňujeme v této bláznivé době, kdy se hodnotí úplně všechno, takzvanou uhlíkovou stopu. Koncipujeme proto celý areál tak, aby změny na velké závody byly daleko menší. Navíc je ekonomicky daleko efektivnější areál postavit a spravovat, než ho každý rok stavět znovu.

Budete muset před březnovým Světovým pohárem žádat o schválení inovovaného areálu ze strany IBU?

My licenci na pořádání akce samozřejmě máme, licenční podmínky splňujeme. Jenže právě třeba za čtyři roky bychom už je nesplnili. Takže pořádání mistrovství světa jsme v tomto směru využili pro vylepšení areálu, aby měl další budoucnost na více let dopředu. Po dostavbě celého areálu si licenci necháme od IBU znovu posvětit.

Fanoušky bude určitě zajímat, zda jim zůstávají, jak bylo avizováno, vstupenky ze závodů z minulých let, kdy do ochozů kvůli covidu nesměli?

Samozřejmě. Kdo si chtěl vstupenky vyměnit, tak si je vyměnil, kdo chtěl zpátky peníze, dostal peníze. Spousta lidí také věnovala své vstupné na konto ztrát organizátorů, za což jim ještě jednou děkujeme.

Zdroj: Deník/ RedakceDruhého března příštího roku se pojede první závod dalšího biatlonového kola Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Sportovci se budou moci v areálu Vysočina Areny opět spolehnout na podporu fanoušků v ochozech.



Jak se po letech chystají na návrat biatlonových příznivců ve městě? „Je pravda, že jsme při covidovém Světovém poháru odvykli na velkou diváckou účast,“ připouští Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě. „Ale myslím, že z minulých let jsou obyvatelé i podnikatelé na příjezd fanoušků zvyklí a že nebude problém se na akci náležitě připravit.“



Tématem ale není jen blížící se Světový pohár. V roce 2024 po devíti letech znovu zavítá na Vysočinu mistrovství světa. Ani směrem k této velké akci Novoměstští nic nepodceňují. „V dohledné době budeme mít se zastupiteli seminář, kde nám zástupci pořadatelů konkrétně představí, co všechno chystají a jaké budou mít na nás požadavky,“ prozradil Deníku Šmarda. „Také se domluvíme, co budeme dělat společně, kdo co bude mít na starosti z pohledu organizace i samozřejmě z hlediska peněz. Takže přípravy ne že by začínaly, ale z takové technické stránky už vlastně kontinuálně probíhají.“