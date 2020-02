Vstup do utkání domácímu souboru vyšel, jenže postupem času dělala Novému Veselí velké problémy agresivní defenziva Plzně. Ta tak šla do poločasové přestávky za vedení 14:10. Ani po změně stran se na vývoji utkání nic nezměnilo. Favorit svůj náskok dál navyšoval, na konečný rozdíl šesti branek domácí korigovali až v úplném závěru.

„Výsledek odpovídá předvedené hře. V naší hře sice bylo pár věcí, které ještě budeme muset dotáhnout, ale věřím, že to v průběhu týdne vyladíme,“ hodnotil duel kouč Plzně Michal Tonar, který našel klíčové faktory výhry svého celku.

„Donutili jsme Nové Veselí udělat v obraně pár chyb, k tomu přišly dobré zákroky našich gólmanů a po pár gólech po rychlých akcích se utkání zlomilo. Nové Veselí ale celých šedesát minut tlačilo, takže jsme museli být na pozoru po celý zápas. Jsem proto rád, že utkání skončilo takovým rozdílem.“

Na straně klubu z Vysočiny samozřejmě po utkání panovalo mírné zklamání.

„V prvním poločase jsme bohužel udělali některé chyby, po kterých byli naši hráči vyloučení. Proto nám Plzeň trošku utekla už v první půli,“ všiml si trenér Nového Veselí Pavel Hladík.

„Sportovně ale musím uznat, že dnes Plzeň ukázala, že je zatím o kousek dál než my, byla lepší a zaslouženě vyhrála,“ uznale pokyvoval hlavou lodivod Sokola

Tomu na hřišti hodně chyběl Martin Kocich, který měl den před zápasem vysokou horečku, přesto do utkání nastoupil.

„V první půlce to zkusil, ale nešlo to. Nechci se na to vymlouvat, je to však náš klíčový hráč a chyběl nám. Možná nás trošku uspokojil předchozí úspěch v poháru, kdy si hráči mysleli, že půjde s Plzní hrát vyrovnanou partii. Musíme se z toho poučit,“ dodal Pavel Hladík.

Výsledky 16. kola:

NOVÉ VESELÍ – PLZEŇ 24:30

Sestava a branky: Šimovček, Studený – Ptáčník 7, Melichar 4, Sekulič 4, Voika 3, Turčenko 2/2, Krčál 1, Bartůněk 1, Bassomben 1, Dodica 1, Gregorovič, Kocich, Rubáč, Štohanzl, Veselý. Rozhodčí: Mohyla, Fukala. Vyloučení: 4:6. ŽK: 1:2. Diváci: 350. Poločas: 10:14.

Maloměřice Brno – Frýdek-Místek 22:20, Dukla Praha – Lovosice 26:26, Jičín – Hranice 18:17, KP Brno – Karviná 26:23, Zubří – Kopřivnice 25:29.

TABULKA

1. Plzeň 16 14 0 2 492:404 28

2. Dukla Praha 16 11 1 4 495:409 23

3. Karviná 16 11 1 4 415:372 23

4. Zubří 16 10 2 4 432:395 22

5. Kopřivnice 16 9 1 6 480:450 19

6. N. VESELÍ 16 9 1 6 415:402 19

7. Lovosice 16 7 1 8 448:409 15

8. Jičín 16 6 1 9 382:427 13

9. Hranice 16 6 0 10 395:406 12

10. KP Brno 16 6 0 10 397:422 12

11. Fr.-Místek 16 2 0 14 358:454 4

12. Maloměřice 16 1 0 15 334:493 2