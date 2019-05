K vydařené sezonní rozlučce významně přispěl klub z Novojičínska. Ten totiž pojal rozlučku se sezonou opravdu velkoryse. Zápas se odehrál na tamním zimním stadionu a přihlížela mu skvělá návštěva dvanácti stovek diváků.

„Byli jsme strašně moc rádi, že jsme mohli odehrát závěrečný zápas sezony ve skvělém prostředí zimního stadionu. Moc jsme si ten zápas všichni užili. Chtěl bych proto poděkovat domácím fanouškům za fantastickou atmosféru, kterou v utkání připravili. Ale obrovské díky patří také našim fanouškům, kteří nás dorazili na zápas podpořit,“ chválil Pavel Hladík, jehož konečné páté místo hodně těší.

„Celému týmu musím poděkovat za to, že jsme dvojzápas s Kopřivnicí zvládli a zakončili sezonu ziskem skvělého umístění. Myslím si, že jsme potvrdili, že do extraligy právem patříme.“

Byť v průběhu zápasu inkasoval skoro třicet branek, spokojenost po závěrečném hvizdu hlásila také gólmanská jednička Veselí Vít Schams. „Po dvou předešlých devátých místech je to zlepšení. Proto to beru pozitivně, byť jsme si všichni chtěli zahrát další fázi play-off. Věřím ale, že pokud zůstaneme pohromadě, mohlo by to být za rok ještě lepší. Nabrali jsme zkušenosti, které by se měly zúročit,“ řekl Schams, který také ocenil oba tábory fanoušků sobotního duelu.

„Bylo to výborné, super atmosféra. Hodně fanoušků totiž přijelo i z Nového Veselí, všichni hráči jsme si to opravdu užívali.“