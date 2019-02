Loňský vítěz druhé ligy přijel na Vysočinu se stoprocentním ziskem a i v úzké sestavě potvrdil svou kvalitu. Přesto mu nováček soutěže připravil první bodovou ztrátu v sezoně. „Oba týmy ze sebe dostaly úplně nejvíc a koncovka už byla o štěstí," těšil usměvavého blokaře alespoň bod za porážku 3:2 z druhého utkání.

Bod je doma. Je to hodně nebo málo?

Počítali jsme, že oba zápasy prohrajeme. (smích) Ale šli jsme do toho s tím, že Choceň pořádně prověříme a dáme do toho úplně všechno. Myslím si, že bod je určitě úspěch.



V prvním duelu, který jste prohráli hladce 3:0, jste ani zdaleka nepřipomínali tým, jenž doma vyhrál 48 střetnutí v řadě… Čím to?

Pořádně jsme nevěděli, do čeho jdeme. Z naší strany to bylo od začátku takové napjaté, nedokázali jsme se vyhecovat. Choceň měla ve všech setech o ty čtyři body navrch.



Druhý mač už ale opět připomínal nezastavitelnou mašinu. Nemohl vás soupeř trochu podcenit?

To si nemyslím. Spíš jsme si s klukama řekli, co budeme dělat jinak, snažili jsme se to dodržovat a ukázalo se, že to funguje.



První set jste vyhráli a váš výrazně zlepšený výkon vyburcoval i fanoušky.

Atmosféra byla skvělá. Lidi nás hnali, chtěl bych jim za to poděkovat.



V úvodní části druhé a třetí sady jste na chvilku vypadli z role. Fantastickými závěry jste ale ukázali obrovskou vůli a odhodlání vyhrát z vás přímo čišelo. Kde se to ve vás vzalo?

Druhý set jsme bohužel nedotáhli. Ani třetí se nevyvíjel podle našich představ, ale vzali jsme si time-out, řekli si, že budeme hrát všechno nebo nic. Riskování se vyplatilo, začalo to vycházet. Prostě náhoda. (smích)



Radost z vedení 2:1 na sety se na vaší straně blížila minimálně zisku olympijského vítězství…

Však jsme na to rychle doplatili, když jsme vůbec nezachytili začátek čtvrté sady a prohrávali 10:1.



Nemrzí vás, že jste tak nadějně rozehraný duel nepřeklopili ve váš prospěch? Dalo se něco udělat jinak?

Řeknu to takhle. Oba týmy ze sebe dostaly úplně nejvíc a koncovka už byla o štěstí.



S bodem jste spojený?

Určitě. Hlavně si myslím, že byl k vidění pěkný volejbal a toho si cením nejvíc.



Takže to byla nejlepší možná pozvánka na další domácí zápas?

Doufám. (smích)

-----------------

Trenér Veselý: Získaný bod zkrátka odpovídá realitě

Žďár nad Sázavou – Urvali „jen" bod, přesto se volejbalisté Žďáru nad Sázavou neměli za co stydět. Los 15. a 16. kola druhé ligy poslal do haly nováčka soutěže suverénní Choceň, která vyhrála všechny dosavadní zápasy. Nic na tom nezměnily ani dva duely na Bouchalkách, kde byl před bouřlivou kulisou k vidění vynikající volejbal.

Po ranním „otrkávacím" utkání, v němž se svěřenci Pavla Veselého spíše prali sami se sebou, došlo v odpolední odvetě až na pátý set. Ten hostující šestice nakonec uhájila nejtěsnějším možným rozdílem. První bodová ztráta Chocně v sezoně však pro žďárského nováčka zakončila veleúspěšný rok 2012 předčasným dárkem pod stromeček.

„Soupeř byl výborný a já si myslím, že získaný bod zkrátka odpovídá realitě. K dalším dvěma nám chyběl kousíček štěstí. Choceň to odehrála prakticky v šesti lidech a ukázala tady svou kvalitu," zhodnotil sobotní klání trenér Žďáru Pavel Veselý. Tým okolo kapitána Jiřího Moučky tak přišel o sérii osmačtyřiceti domácích výher v řadě. Tu novou může začít budovat 19. ledna s Litomyšlí.

ŽĎÁR N. S. – CHOCEŇ 0:3 (-20,-19,-22)

Hosté se v prostorné hale rychle rozkoukali a od začátku udávali tempo hry. Hráči TJ jako by si vybírali nováčkovskou daň a proti favoritovi soutěže působili svázaným dojmem.

Choceň tak projela celým zápasem až nečekaně snadno. „Se Žďárem jsme loni hráli přátelský zápas, takže jsme věděli, že to bude těžký soupeř. Navíc v takovéhle hale se v lize nikde nehraje, trochu jsme se proto báli problémů s orientací. V zápase nám pomohlo, že se domácí občas dopustili několika zbytečných chyb, které zřejmě pramenily z tlaku, který si na sebe sami naložili. Všude se psalo, že chtějí dovršit padesáté vítězství, porazit neporažené, a asi jim to uškodilo," řekl hostující trenér Jaromír Švec.

Před druhým utkáním proto ve žďárské šatně proběhlo velké mytí hlav. „Převládala nervozita a respekt ze soupeře. Připadalo mi, že kluci ani nevěřili tomu, že by Choceň mohli porazit. Po zápase jsme si proto sedli a řekli si, že takhle ustrašeně to odehrát nemůžeme," popsal dění v kabině trenér Pavel Veselý.

ŽĎÁR N. S. – CHOCEŇ 2:3 (19,-23,22,-16,-14)

Odveta už byla o něčem jiném. Domácí se pustili do Chocně se vší vervou a získali první set. Ve druhém se jim podařilo dohnat manko z prostřední části sady, ale víc už nestihli. Krásnou podívanou nabídlo třetí dějství, kdy Žďár otočil ztracený set a už měl jistotu jednoho bodu. Vidina výhry ho ale omráčila, a Choceň už vedení 10:1 ve čtvrté sadě s přehledem udržela. O výsledku rozhodla až zkrácená hra, ve které byli šťastnější hosté.

„Odvedli jsme perfektní výkon. Kluci předvedli své maximum. Bohužel soupeř měl ve svém středu dva hráče, a ti uměli balony v důležitých momentech složit."

O nadcházejícím víkendu se Žďárští pokusí uhájit dosavadní druhé místo před vánoční pauzou na palubovce třetího Znojma. ⋌(bub)

1. Choceň 16 16 0 48:7 47

2. ŽĎÁR N. S. 16 11 5 39:22 34

3. Znojmo 16 11 5 37:22 32

4. Hrotovice 16 11 5 36:22 32

5. Hronov 16 8 8 30:27 24

6. Střelice 16 7 9 24:33 20

7. Zruč n. S. 16 5 11 21:36 16

8. Malšovice 16 5 11 17:38 13

9. Litomyšl 16 3 13 19:40 13

10. Ústí n. O. 16 3 13 17:41 9