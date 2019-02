Brno – Slib trenéra dokázali splnit. Když před týdnem po vysoké domácí porážce 7:12 s Hlukem hrající kouč florbalistů Žďáru Filip Dvořák mluvil o napravení reputace v Brně, asi jen málokdo mu věřil. Jenže Hroši se v 18. kole Národní ligy – skupiny Východ postarali o velké překvapení.

Florbalisté Žďáru (v černém) překvapivě zvítězili na půdě brněnských Gulliverů 4:3. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Na půdě druhého celku tabulky totiž nerezignovali ani za nepříznivého stavu 1:3 a po obratu v závěrečné dvacetiminutovce přivezli všechny tři body za nečekanou výhru 4:3. Díky ní se dál drží v postupové osmičce.

Kompletní výsledkový servis 18. kola, včetně aktuální tabulky Národní ligy – skupiny Východ, naleznete ve čtvrtečním vydání Týdeníku Vysočina.

GULL. BRNO – ŽĎÁR N. S. 3:4

Začátek zápasu vyšel Hrochům na výbornou. Poklidný začátek totiž narušila čtvrtá minuta, v níž se po přihrávce Ušáka prosadil nečekanou střelou hostující veterán Tlustoš. Brněnští hráči se probrali až v závěru prvního dějství, v němž vyrovnal Novák – 1:1.

Úvod prostřední části patřil favoritovi, ve 22. minutě se během osmnácti vteřin prosadili Novák a Kvapilem a s hosty to vypadalo zle – 1:3. Jenže o pět minut později snížil Ondřej Dvořák a v závěrečné dvacetiminutovce přišel pro domácí soubor šok. V 51. minutě po krátkém tlaku Hipposu vyrovnal Tlustoš na 3:3, o dvě minuty později pak dokonal obrat Staněk. Závěrečný tlak Brna už na výsledku nic nezměnil.



„Naštěstí pro nás se ani ve florbale nehraje na držení míče. Troufnu si říci, že domácí měli v průběhu zápasu zhruba osmdesáti procentní držení balonu. My jsme však v defenzivě zvládali přistupovat k hráčům Brna a blokovat jejich pokusy. To, co prošlo, dokázal pochytat výborným výkonem gólman Kratochvíl. Při rozhodujícím gólu nám pak pomohlo i trochu štěstí. Zisk těchto bodů je pro nás zlatý,“ pochvaloval si hrající kouč Hipposu Filip Dvořák.

Branky: 20. Novák, 22. Novák, 22. Kvapil – 4. Tlustoš, 27. O. Dvořák, 51. Tlustoš, 53. Staněk. Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:0. Diváci: 57. Třetiny: 1:1, 2:1, 0:2. Hippos Žďár nad Sázavou: Kratochvíl – Příhoda, F. Dvořák, Zeisel, O. Dvořák, Tlustoš, Staněk, Ušák, Halm, Kafka, Karásek, Hrubý, Petříček.