Jak vás Olympiáda dětí a mládeže bavila? Fanoušci jsou tu úžasní, jejich nadšení a energie nás hnaly kupředu. Podporovali jsme se i vzájemně mezi kraji, což mě těší ze všeho nejvíce. Právě o tom by měl sport být.

V minulosti jste na ODM soutěžil v orientačním běhu na lyžích. Jak velký je to pro vás rozdíl?

Kromě sportu je největší rozdíl asi v teplotě. Letošní ročník je specifický velkými vedry. To je pro nás atlety asi nejnáročnější, jelikož musíme neustále doplňovat tekutiny a chránit se před úpalem. Kladně hodnotím krátkou vzdálenost mezi sportovišti, tudíž návštěva ostatních sportů ve volném čase pro nás není vůbec žádný problém. Na zimní olympiádě jsem na medaili nedosáhl, letos se mi to ale povedlo.

Atletiku, konkrétně běh na patnáct set metrů, děláte teprve necelý rok. Jak jste se k ní dostal?

Pouhou shodou náhod, dá se říci. Závodně hraji fotbal a dlouhodobě mě trápila rychlost. Oproti soupeřům jsem byl zkrátka příliš pomalý, a tak jsem se rozhodl vyzkoušet atletiku. Primárně jsem se chtěl zlepšit ve startech, ale postupem času jsem zjistil, že vynikám v delších bězích. Na ty se tedy hodlám specializovat.

Vnímáte oproti soupeřům nějakou nevýhodu? V atletice jste vlastně úplný nováček…

Na začátku jsem určitou nevýhodu pociťoval, ale postupně se do toho dostávám. Základy běhu jsem měl, šlo jen o to vypilovat techniku. Nejvíce jsem musel zapracovat na běžeckém stylu, který je pro každou trať specifický. Momentálně už jsem ve fázi, kdy žádné znevýhodnění neregistruju. Jen na taktických pokynech ještě musím zapracovat.

Kterým směrem byste se chtěl ubírat v budoucnosti? Hodláte kloubit fotbal s atletikou i dál?

Další rok pravděpodobně ano, ale pak se budu muset rozhodnout. Dělat oba sporty na vysoké úrovni prostě nejde. Stále váhám, kterým směrem chci svou kariéru zaměřit. Rozhodování lehké nebude.

Zvládáte oba sporty časově kombinovat?

Časově je to pro mě náročné, moc volného času nemám. Každý den absolvuji minimálně jeden trénink a o víkendech závody i zápasy. Kombinaci obou sportů zatím zvládám, ale jak jsem řekl, uvidíme do budoucna. Úspěchy mi dodávají motivaci pokračovat v obou sportech.

A jaký je váš nejbližší cíl?

Nyní se upínám k příštímu mistrovství republiky v atletice.

Jiří Beníšek, Karel Líbal