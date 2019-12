Úvodní pasáže velice bojovného zápasu z obou stran patřili hráčům domácího Ronalu, kteří po polovině úvodního dějství vedli 9:7. Mezi 15. a 25. minutou ovšem hru ovládli házenkáři Nového Veselí. Překonával se zejména Sekulič, především díky jeho střelecké potenci vedli hosté minutu před půlí o čtyři branky.

Domácí však zabojovali a dvěma přesnými zásahy dokázali snížit stav utkání na poločasových 14:16. „Nejtěžším momentem pro nás bylo úvodních patnáct minut, v nichž jsme vstřelili pouze dva góly a úplně jsme odešli. Nechci se na to vymlouvat, ale středeční pohárový zápas s Plzní nás stál mnoho sil. Věděli jsme proto, že nás čeká velmi těžké utkání,“ přiznal kouč Nového Veselí Pavel Hladík.

Druhý poločas bohužel vyzněl lépe pro hráče jičínského Ronalu. Ti během pár chvil stáhli svoji ztrátu a utkání pak otočili ve svůj prospěch. Hosté se ještě jednou dostali do vedení, ve 42. minutě se o to zasloužil skórující Voika – 18:19.

To byla ale labutí píseň hostujícího souboru. S nadšením bojující domácí odskočili na dvoubrankový rozdíl, které Nové Veselí v závěrečných vteřinách dokázalo pouze korigovat na konečných 25:26. „Musím Jičínu poblahopřát k vítězství. Bylo zasloužené, jelikož my jsme na konci udělali hodně chyb. Domácí drželi dobré tempo hry, aby nás to stálo hodně sil, které pak v úplném závěru chyběly. Je to pro nás ztráta, chtěli jsme tu naplno bodovat,“ vysvětlil kouč Nového Veselí.

V posledním utkání letošního kalendářního roku zajíždí házenkáři klubu z Vysočiny opět na palubovku svého soupeře. Derniéru s jinak úspěšným rokem 2019 obstará sobotní duel na půdě desátých Hranic. „Musíme se dát po prohře v Jičíně dohromady, v Hranicích už další body ztratit nemůžeme,“ uvědomuje si Pavel Hladík.

Sestava a branky: Šimovček, Studený - Sekulič 9, Bassomben 4, Kocich 4, Voika 3/1, Ptáčník 3, Melichar 1, Parolly 1, Rubáč, Veselý, Dodica, Krčál, Štohanzl, Turchenko, Gregorovič. Rozhodčí: Opava, Válek. Vyloučení: 1:4. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (42. Groh). Diváci: 450. Poločas: 14:16.

Další výsledky 14. kola extraligy mužů: Maloměřice Brno – Plzeň 21:32, Dukla Praha – Hranice 33:24, KP Brno – Lovosice 23:20, Kopřivnice – Karviná 30:34, zápas Zubří – Frýdek-Místek se dohrává v úterý 17. prosince.

1. Plzeň 14 12 0 2 431:353 24

2. Dukla Praha 14 11 0 3 442:352 22

3. Karviná 13 10 1 2 365:316 21

4. Zubří 13 9 2 2 356:318 20

5. NOVÉ VESELÍ 14 9 1 4 368:341 19

6. Kopřivnice 14 7 1 6 419:395 15

7. Jičín 14 5 1 8 334:378 11

8. Lovosice 13 5 0 8 374:360 10

9. KP Brno 14 5 0 9 350:368 10

10. Hranice 14 5 0 9 347:365 10

11. Fr.-Místek 13 1 0 12 286:380 2

12. Maloměřice 14 0 0 14 289:435 0

Program 15. kola (sobota 21. a neděle 22. prosince): Hranice – NOVÉ VESELÍ (so, 10.00), Lovosice – Maloměřice Brno, Karviná – Zubří, Plzeň – Dukla Praha, Kopřivnice – Jičín, Frýdek-Místek – KP Brno.