Hned z první akce zápasu šli házenkáři Frýdku-Místku do vedení, což jakoby předznamenalo další průběh úvodních třiceti minut. Domácí byli neustále ve dvou až tříbrankovém trháku, do poločasové přestávky se odcházelo za stavu 13:11.

V podobném duchu se odehrávalo také prvních patnáct minut ze druhého poločasu. Hráči Nového Veselí však postupně znatelně přidali a ve 47. minutě se po brance Sekuliče poprvé v zápase dostali do vedení - 19:20. To si udržovali až do poslední minuty zápasu, do níž vstupovali za příznivého stavu 25:23. Domácí hráči ovšem rychle snížili a když Sekulič z následného útoku zamířil jen do tyče, měli ještě šest vteřin na případnou vyrovnávací trefu. Naštěstí pro celek z Vysočiny se jim rychlý útok, ani následnou devítku proměnit nepodařilo, dva body si tak připsalo Nové Veselí.

Nejvyšší soutěž má nyní krátkou reprezentační přestávku, v dalším kole přivítá Nové Veselí první listopadovou sobotu v domácí ZDT Aréně jednoho z favoritů soutěže, hráče Karviné.

Sestava a branky: Studený, Šimovček – Kocich 7/2, Sekulič 5, Ptáčník 4, Veselý 3, Melichar 3, Dodica 2, Bartůněk 1, Flajsar, Krčál, Parolly, Řepa, Štohanzl, Turchenko, Voika. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Vyloučení: 4:3. ŽK: 2:1. Poločas: 13:11.

Další výsledky 7. kola: Karviná – Dukla Praha 29:28, Hranice – Lovosice 29:27, Kopřivnice – Maloměřice Brno 35:23, Zubří – KP Brno 32:24, Plzeň – Jičín 34:23.

1. Plzeň 7 7 0 0 229:167 14

2. Karviná 7 5 1 1 198:171 11

3. Zubří 7 5 1 1 193:178 11

4. Dukla Praha 7 5 0 2 211:173 10

5. NOVÉ VESELÍ 7 5 0 2 187:171 10

6. Kopřivnice 7 4 1 2 216:181 9

7. Hranice 7 3 0 4 173:177 6

8. Lovosice 7 2 0 5 200:199 4

9. KP Brno 7 2 0 5 172:193 4

10. Jičín 7 1 1 5 156:197 3

11. Frýdek-Místek 7 1 0 6 158:205 2

12. Maloměřice Brno 7 0 0 7 142:223 0

Program 8. kola (sobota 2. a neděle 3. listopadu): Maloměřice Brno – Zubří, Dukla Praha – Kopřivnice, NOVÉ VESELÍ - Karviná (so, 17.00), Jičín - KP Brno, Plzeň – Lovosice, Hranice – Frýdek-Místek.