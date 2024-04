/FOTOGALERIE/ Tři stříbra. Před Velikonocemi se velkomeziříčská posádka Tomáš Ouředníček, David Křípal zúčastnila závodu Desert Express. Z oblíbeného závodu v Maďarsku nakonec domů přivezla trio pohárů za druhá místa. A to navzdory skutečnosti, že musela absolvovat zápolení bez jištění týmem mechaniků.

Posádka Tomáš Ouředníček (vpravo), David Křípal si vyjela na Desert Express tři stříbrné poháry. | Foto: se svolením Toyota Gazoo Racing

Na tradiční závod Desert Express vyrazila posádka Ouředníček, Křípal po třech letech. A v depu se setkala i s několik rivaly z nedávné Rally Dakar.

Návrat do známých končin byl pro tým Toyota Gazoo Racing Czech úspěšný. Přestože se musel potýkat s celou řadou problémů, v cíli se radoval ze stříbrné pozice v mistrovství Maďarska, stejně jako z druhého místa ve Mistrovství FiA Central European Zone a zároveň i v celkovém pořadí. „To byly výsledky nad očekávání,“ přiznal spokojený David Křípal.

Jaké problémy měli jezdci na mysli?

Ouředníček s Křípalem potřebovali po Dakaru vyzkoušet různá nastavení vozu Toyota Hilux GR T1+. Do plánů však zasáhla náhlá onemocnění dvou mechaniků i šéfmechanika. „Vše se zvrtlo na poslední chvíli,“ popsal těžké chvíle Tomáš Ouředníček. „Španělský šéfmechanik v nemocnici, britský inženýr v nemocnici a náš český kolega s angínou doma v posteli. Auto absolutně nepřipravené, servisní kamion stále nevyložený a zaprášený po Dakaru. Ale David prohlásil, že to zvládneme, že je to prostě jen další maratónská etapa a tak jsme nakonec vyrazili sami.“

A vyplatilo se. Byť se během závodu musela posádka vyrovnat i s problémy s navigací, konečné umístění všechny trable hodilo za hlavu. „Jsme s celým víkendem velmi spokojeni. Auto vydrželo bez servisu, organizace závodu byla skvělá, počasí úžasné a závodní atmosféra na jedničku,“ zhodnotil Desert Express Ouředníček.

„Víme, na čem musíme zapracovat, auto teď již musí na celkovou repasi, doplníme běžný tripmaster a budeme se dál připravovat na Rally Dakar 2025,“ dodal Křípal.