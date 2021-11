Dorostenci Gladiátorů opanovali svoji soutěž již v roce 2019. Tentokráte slavili v pětkovém fotbalu a stali se vítězi druhé ligy. „Jsem moc rád, že se to klukům povedlo,“ ocenil výkon mladých nadějí předseda klubu Martin Kulha.

GLADS - STEELERS 46:8

Body: Valenta 31, Hamerník 7, Emmer 6, Opletal 2. Rozhodčí: Malý, Koller, Makajev. Diváci: 73. Poločas: 19:0.

Soupiska Gladiators: Valenta, Novotný, Krátký, Emmer, Poleščuk, Opletal, Hamerník, Kazda, Honeš.

Glads porazili Ostrava Steelers na hřišti v Lukách nad Jihlavou jednoznačně. Vítězná sestava dostane nyní příležitost k přípravě u mužského týmu. „Zatím v áčku ještě nikdo nenastoupil. Počítáme ale s tím, že všichni, nebo alespoň drtivá část z nich, se do hlavního týmu zapojí příští rok,“ motivoval vítězné dorostence klubový šéf.

V klubu letos nepostavili do soutěže juniorský tým, který byl před dvěma lety ve své soutěži druhý. „Všichni naši junioři nastupovali za A tým, navíc letos se mimořádně sezona mužů a juniorů překrývaly,“ vysvětluje Kulha. „Normálně se hrají na jaře mužské soutěže a na podzim mládežnické kategorie. Letos se vše kvůli covidu posunulo. Když ještě muži dohrávali ligu, junioři už začínali.“

Přesto se mladí Gladiátoři podíleli i na triumfu mezi juniory. Kvarteto Jan Prosr, Vojtěch Kolář, Martin Netolický a Matouš Malec totiž jako hosté pomohli k titulu Prague Black Panthers.

Pro příští ročník se ale s obnovením juniorského týmu na Vysočině počítá. „Právě kluci, kteří vyhráli dorosteneckou druhou ligu, budou jejím základem,“ plánuje Kulha. Gladiátoři tak budou muset doplnit právě dorostenecký tým, brzy začne s přípravou i žákovské družstvo.

A co čerství držitelé Czech Bowlu? „V minulých dnech proběhly nábory, takže jsme přivítali nováčky. Ti nyní budou trénovat sami, postupně se k nim připojí i dorostenci. A čtvrtého prosince zahájíme v Milevsku přípravu s celým týmem a budeme trénovat až do začátku nové sezony. To by mělo být začátkem dubna,“ věří v normální průběh příští sezony Kulha.

V klubu navíc nyní pracují na ambiciózním plánu. „Momentálně jednáme s několika trenéry z Ameriky o angažmá u nás,“ prozradil Kulha. „Chtěli bychom sem získat někoho na delší dobu. Třeba na rok nebo dva v tahu. Na jaře by pracoval s muži a na podzim s mládeží. Abychom nějakým způsobem náš klub posunuli zase dál a získali další zkušenosti.“