Už tak značná kvalita šampiona posledních dvou ročníků přes zimní pauzu ještě vzrostla. Duo navrátilců ze Švýcarska Škvařil, Tonar však zkraje zápasu sedělo jen na lavičce.

„Plzeň má tak široký kádr, že je v podstatě jedno, kdo nastoupí. Svojí kvalitou navíc přesahuje kvality české ligy. Trošku jsme s tím počítali, že oba dva asi nezačnou od první minuty, ale na kvalitě jejich hry to nebylo znát,“ poznamenal kormidelník Sokola.

Napravili si reputaci

Na Západočeších bylo od úvodu zápasu vidět, že chtějí odčinit prosincovou nečekanou porážku v ZDT Aréně v semifinále Českého poháru.

„Na jejich přístupu to bylo znát. Měli o něco větší vůli po vítězství, než my, to je špatně. S tím, jak jsme odehráli zápas jsem nebyl úplně spokojený. Emočně nemůžeme být v domácím prostředí hůře nastavení než soupeř, navíc ještě proti takovému, jakým je Plzeň,“ láteřil Hladík, jehož mrzely i některé zbytečné chyby.

„Nějakých pětadvacet minut první půle jsme hráli dobře. Jenže pak hráči udělali některé chyby, i v zakončení, a hosté odskočili do přestávkového vedení 14:10. Podle mého jsme ale první půli klidně mohli vyhrát.“

Když se k tomu připočetlo několik sporných výroků rozhodčích, které rozbouřily našlapané tribuny ZDT Arény, bylo o osudu zápasu už v polovině druhého dějství rozhodnuto.

„Plzeň je tak silná, že proti ní prakticky nesmíte chybovat. Jakmile se toto stane, pak je takřka nemožné proti ní chtít bodovat,“ vysvětluje kouč Nového Veselí.

Nad tím, nakolik mohl jeho ovečky v přístupu k zápasu ovlivnit již zmíněný pohárový úspěch ze závěru minulého roku, nechtěl progresivní kouč příliš spekulovat.

„Možná právě díky tomu úspěchu v poháru jsme nebyli tak hladoví. Bez toho ale těžko můžeme porazit nejlepší český tým současnosti. Rozhodně platí, že jsem nebyl spokojený s naším nastavením na zápas,“ potvrdil Hladík a pokračoval.

„V domácím prostředí by se nám nemělo stát, že soupeř bude chtít více, než my. Hosté měli daleko větší emoce a to rozhodlo.“

Vypadl pilíř sestavy

Klub z Vysočiny měl trošku smůly už před samotným začátkem zápasu. Střední spojka Martin Kocich totiž v pátek dostal horečky a do utkání nastoupil s velkým sebezapřením.

„Tohle náš výkon strašně ovlivnilo. Martin měl den před utkáním čtyřicítky horečky, musel brát prášky, ale do zápasu přesto zkusil naskočit. Bohužel to nešlo, takže po chvíli odstoupil. Je to osobnost tohoto týmu, citelně nám chyběl,“ trápilo Hladíka.

V dalším kole zajíždí házenkáři Nového Veselí na palubovku sedmých Lovosic. Tabulkový soused na ně ztrácí čtyři body, případná prohra by tedy mohla situaci nepříjemně zamotat.

„Lovosice na úvod jara remizovaly na Dukle, to o něčem svědčí. Bude to těžký zápas, hlavně v domácím prostředí hrají Lovosice s obrovským nasazením. My ale potřebujeme zde a poté doma proti Frýdku-Místku bodovat, abychom se dostali do pohody,“ zdůraznil Pavel Hladík.