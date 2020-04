Solidní počet třinácti přihlášených družstev, které letos v týmové lize působí, tak má nyní útrum. „V souvislosti s nařízením vlády jsme okamžitě přerušili činnost. Momentálně jsme se ještě s vedoucími jednotlivých mužstev nedomluvili, jak pokračovat dál. Především záleží na tom, kdy nouzový stav skončí,“ vysvětluje Melichar.

Do konce ročníku přitom zbývá odehrát půltucet kol. „Možná je ještě dohrajeme, rozhodnout by se mělo v květnu. Jelikož ale zápasy hrajeme ve žďárské sportovní hale na Bouchalkách, jsme závislí na to, zda Sportis (příspěvková organizace města Žďáru, která se stará o městská sportoviště – pozn. red.) otevře halu. Pak by nebyl problém vše dohrát, podmínku maximálně deseti osob splňujeme, navíc nevyužíváme žádné šatny či sprchy,“ potvrdil hlavní šéf ligy.

Ne všechny odložené zápasy jsou ale zapříčiněné koronavirovou epidemií. „Některé byly z důvodu nemoci hráčů odložené už předtím. Přece jenom máme hrací dny od pondělí do středy až v pozdně odpoledních hodinách, čtvrtky jsou pak vyhrazené na dohrávky,“ nastínil Melichar.

S odhadem, zda se letošní ročník dohraje je stále ještě opatrný. „Zatím nevím, těžko říci. Za mě by se zápasy mohly dohrát, šest kol se dá zvládnout. Pokud se ale nezačne do konce dubna, už to bude značně komplikované, protože v letních měsících bývá hala tak jako tak zavřená,“ říká Radek Melichar, který už také ví, na jakém základě by se vyhlásily konečné výsledky nedohraného ročníku.

„V tom případě bychom za konečné vyhlásili výsledky po polovině soutěže, tedy těch z podzimní sezony. Už to bylo i předloženo jako návrh. Nerad bych však sezonu ukončil takovým způsobem.“