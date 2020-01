Pane Hladíku, jak jste prožil vánoční svátky?

Od 22. prosince, kdy jsme měli s hráči společné rozloučení, jsem na pět dní od házené úplně vypnul a pořádně si odpočinul. Od 27. prosince už se jí ale opět věnuji naplno.

S kým ještě hrají?

SO 1. 2. Plzeň 19.00

SO 8. 2. Lovosice 17.00

SO 15. 2. Fr.-Místek 17.00

NE 23. 2. Karviná 10.30

SO 29. 2. Kopřivnice 17.00

SO 7. 3. Zubří 18.00

SO 14. 3. KP Brno 18.00



Termíny i časy jednotlivých utkání se ještě mohou změnit.

Nezkalil Vám hodnocení podzimu ten jeho ne úplně vydařený závěr, kdy jste nezvládli poslední dva duely na hřištích Jičína a Hranic?

Bohužel to byla daň za odehraný počet zápasů na podzim. Hrát tam o pár týdnů dříve, tak jsme to asi zvládli. Přiznám se ale, že už jsem věřil tomu, že i ten závěr zvládneme, jenže poté nám opravdu došly jak fyzické, tak i psychické síly.

Na takovou porci zápasů, kterou jste museli zvládnout, asi mužstvo není zvyklé?

Bylo to 26 utkání za tři a půl měsíce, což je neuvěřitelná zátěž. Jen pro srovnání, v Německu, kde mají plně profesionální kádry s top hráči, odehrála mužstva, která nejsou v pohárech, „pouze“ 22 zápasů.

Přitom jste těsně před těmito dvěma porážkami dokázali v semifinále poháru zdolat favorizovanou Plzeň. Byly následující dvě ztráty daní za další historický úspěch klubu?

Jednoznačně. V souboji s Plzní jsme nechali na hřišti úplně všechno, když jsme otáčeli zápas až v závěrečné pětiminutovce. Fyzicky i mentálně jsme překročili své limity a poslední dva extraligové duely se to projevilo.

Pokud bychom však podzim hodnotili v globálu, určitě musí převládat spokojenost?

Do sezony jsme nastupovali s úplně novým týmem, proto se očekávalo, že budeme bojovat na hraně postupu do play-off. Výsledky však hovoří ze vše. Postup do finále národního poháru je historickým úspěchem klubu. Úspěšně jsme reprezentovali v evropském poháru a pokud jde o extraligu, tak i přes ta poslední dvě kola vládne s pátým místem rozhodně spokojenost.

Svým způsobem jste si ale na sebe trošku upletli bič. Dnes už vás v extralize jen sotva někdo podcení. Je to pro vás trošku nová role?

To ano, protože letos už jsme v úplně jiné pozici, než prvních dva a půl roku. Loňský ročník byl průlomový, kdy nás ostatní mančafty postupně začaly brát vážně. Letos je cítit, že už se na nás připravují i ty týmy nahoře. Je to znát na hřišti, ale i mimo něj. Cítíme tak na sebe docela velký tlak.

Do závěrečné třetiny základní části jdete v poměrně výhodné pozici. O postupu do play-off se asi nemusíme bavit, muselo by se stát něco absolutně nečekaného, abyste o účast ve vyřazovací části přišli?

Myslím si, že už teď máme účast ve vyřazovací části prakticky jistou. Bude stačit získat pouze dva body, což je super výchozí pozice. My ale chceme zůstat nejhůře pátí, případně se ještě zkusit poprat o elitní čtyřku.

Jak to vypadá s kádrem, dojde v něm k nějakým změnám?

Nepředpokládám, že by měly být, na druhou stranu přestupová lasa nad našimi hráči krouží pořád. Uvidíme, co nám ukáže úvod přípravy, my nemáme důvod do celku sahat.