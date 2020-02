Pane Hladíku, co rozhodlo o těsné porážce vašeho mužstva?

Pokaždé, když jsme chytli tempo a odskočili soupeři na rozdíl tří čtyř branek, přišla naše neproměněná šance. Okamžitě poté pak i vyloučení na naší straně. Minimálně třikrát v průběhu zápasu jsme mohli hostům odskočit výrazněji, což se nepovedlo. To dalo hráčům Kopřivnice psychické síly, které pak zhodnotili v úplném závěru. V něm hráli oproti nám uvolněněji.

V závěrečné desetiminutovce jste vstřelili jen jedinou branku, čemu to přičíst?

Posledních deset minut jsme nezvládli v koncovce. Sice si hráči vytvořili několik výborných příležitostí, jenže jsme je všechny zahodili. Je to škoda, protože jinak to byl zápas vysoké úrovně, navíc ve skvělé atmosféře.

Bylo vidět, že defenziva Kopřivnice byla na vaše hráče dobře připravena. Vázla tak i střelba ze střední vzdálenosti.

Už jsme pak byli trošku v křeči. Gólman Kopřivnice Žingor se na konci zápasu ukázal jako rozdílový hráč.

Proč se ve vaší brance tentokrát neobjevil Michal Studený, který na jaře chytil výbornou formu?

Michal měl nějaké zdravotní problémy, proto jej zastoupil Adrián Šimovček. Odchytal dobrý zápas, rozhodně nezklamal. Na konci to bylo o jedné šanci, kterou Kopřivnice proměnila, my naopak bohužel ne.

Po celých šedesát minut bylo k vidění dost tvrdých osobních soubojů. Při některých z nich jste reagoval hodně emotivně.

Hráči byli hodně bití, utkání nás stálo až příliš šrámů. Některé zákroky byly podle mého až za hranou pravidel, hlavně na Kocicha se Sekuličem opravdu přespříliš.

Boj o páté místo se zdá být rozhodnutý. Nebo snad ještě věříte tomu, že by Kopřivnice v závěrečných dvou kolech nebodovala?

Asi ne. V posledním kole sice jedou na půdu vedoucí Plzně, ale teď mají doma Hranice, s nimi potřebný bod určitě uhrají. My už v tabulce níže jít asi nemůžeme. To by Lovosice museli třikrát vyhrát, naopak my dvakrát prohrát, abychom přišli o šestou příčku. To se myslím nestane. O to více se nyní zaměříme na přípravu na finále Českého poháru proti Dukle a samozřejmě také na play-off.

Jakým způsobem?

V zápasech proti Zubří a Brnu chceme vyzkoušet různé herní varianty. Příležitost dostanou všichni hráči, abychom je otestovali. Obě utkání samozřejmě chceme vyhrát, ale prioritou je nyní play-off.

Přemýšlíte už nad tím, na koho narazíte ve čtvrtfinále vyřazovací části?

Soupeře si nevybíráme. Zřejmě narazíme na jednoho z dvojice Karviná a Zubří, na tom už se sotva něco může změnit. Kvalitativně jsou to hodně podobné týmy. Soustředíme se ale jen na sebe