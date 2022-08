Pacovský Propad je tradiční motokrosovou tratí. První zdejší závod je datován do roku 1965 a je tradičním dějištěm významných motokrosových akcí.

Výjimkou není ani nedělní Mezinárodní mistrovství České republiky. Jak již uvedeno výše, letos se očekává atraktivní startovní pole. Kromě mnoha zahraničních jezdců účast přislíbil i jediný český team účastnící se mistrovství světa MXGP JD Gunnex KTM Racing Team.

Na start by se tam měli postavit například Jakub Terešák či Jose Antonio Butron. „Věříme, že všichni avizovaní závodníci přijedou, protože ve světě se nic velkého nejede. Pokud jde o obsazení závodů, bude to hodně pěkné,“ láká fanoušky šéf organizátorů Jan Smolek.

Při rozmarech počasí posledních dnů se zdá být klíčovou otázkou stav trati. Podle pořadatelů je ale vše v naprostém pořádku. „My jsme měli trať naštěstí připravenou už minulou neděli, takže deště v úvodu týdne nám to vlastně jen pokropili,“ culí se spokojeně Smolek. „Zatím to vypadá velmi dobře. Pokud nepřijde něco mimořádného, bude trať suprová a věřím, že budou všichni spokojení. Do závodů nás už čeká jen normální údržba.“

Opravdoví znalci možná poznají v Propadu jisté změny, ale celkově se pojede na tradiční trati. „Trať je lehce nově upravená, předělali jsme některé zatáčky. Ale jinak nic podstatného s tratí ani nejde udělat,“ vysvětluje Smolek.

Přístup do areálu není pro nikoho obtížný. Areál se nachází necelý kilometr od města Pacov, nezapomíná se ani na motorizované fanoušky. „Parkoviště je hned vedle závodiště. Záleží jen, kdy návštěvníci přijedou. Ti rychlejší to budou mít od auta sto metrů, ostatní tři sta,“ usmívá se Smolek.

Myšleno je také na nejmenší návštěvníky, pro děti je připraven doprovodný program. Vstupné je stanoveno na dvě stě padesát korun, zlevněné stojí stovku, děti mají vstup zdarma.

Tréninky začínají v neděli od 7.45 hodin, finálové jízdy jsou na programu od 13 hodin.

V naší fotogalerii si můžete připomenout minulé závody.