Dočká se. Ostrá závodní premiéra čeká v pátek a sobotu posádku českého týmu Toyota Gazoo Racing Czech Tomáš Ouředníček a David Křípal. Se speciálem Toyota Hilux GR T1+ se představí na Baja Espaňa Aragon.

Tomáše Ouředníčka a jeho nový tovární speciál Toyota Hilux GR T1+ čeká ostrá závodní premiéra. | Foto: Dan Vojtěch

Zkušenou posádku čekají extrémně drsné podmínky. „Očekávají se teploty kolem čtyřiceti stupňů a nejvyšší možná světová konkurence, protože závod patří do seriálu FIA Světového poháru. Takže lze říci, že to bude opravdu stylový start horké fáze přípravy na Dakar 2024,“ prozradil osminásobný účastník Dakaru Tomáš Ouředníček.

Horko bude podle něj i ve startovním poli. „Ve Světovém poháru se utká téměř sto posádek, více než čtyři desítky z nich pojedou v kategorii aut. Budou tam tovární týmy Audi, Ford i Mini. Největší zastoupení bude mít Toyota, v jejímž týmu nebude chybět ani můj vzor Nasser Al-Attiyah,“ dodal pilot.

Tisíc horských mil za osm dní. Tomáš Křováček skončil na dálkovém závodě druhý

V premiéře ale od sebe velký výsledek neočekává. „Přestože máme skvělé a krásné auto, nemáme žádná velká očekávání. Oproti původním plánům jsme nestihli vůbec žádné testy, takže to bude naše první ostré osahávání vozu kategorie T1+. Zůstáváme proto raději na zemi, hlavním cílem je sžít se s novou technikou a získat co možná nejvíc nových zkušeností a ujetých kilometrů,“ vysvětluje Ouředníček, majitel sedmi dakarských medailí.

Právě Dakar 2024 je letošním vrcholem velkomeziříčského závodníka. „Velmi dlouho jsme bojovali o příležitost získat špičkový vůz a špičkové zázemí. Podařilo se to i díky tomu, že si stále stojíme za svým mottem Nikdy to nevzdám. Do Dakaru nás čeká ještě hodně tvrdé práce, ale těšíme se na ni. Dostali jsme možnost měřit se s nejlepšími posádkami na světě a chceme ji využít k dosažení co možná nejlepších sportovních výsledků,“ slibuje Tomáš Ouředníček.