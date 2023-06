/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poprvé v českém motorsportu. Svědky historické události v českém motorsportu byli o posledním květnovém víkendu návštěvníci automobilové slavnosti Legendy na pražském výstavišti. Závodní tým Toyoty zde představil svou novou českou posádku a také její závodní auto. Nejnovější specifikaci vozu Toyota Hilux GR T1+. „Jsem nesmírně šťastný. Dostat se do továrního vozu je snem každého jezdce,“ uvedl při té příležitosti pilot Tomáš Ouředníček.

Tomáš Ouředníček se stal pilotem továrního vozu Toyota Hilux GR T1+. | Foto: Dan Vojtěch

Osminásobný účastník Dakaru Tomáš Ouředníček bude tvořit posádku nového týmu Toyota Gazoo Racing Czech společně se svým dlouholetým navigátorem Davidem Křípalem. Jako vůbec první čeští účastníci dálkových rally tak získávají přímou tovární podporu. „Vnímáme to jako odměnu za naši vytrvalost a také jako velký závazek. Toyota je vítězem tří Dakarů a my nyní budeme mít možnost měřit se s nejužší světovou špičkou,“ doplnil velkomeziříčský závodník.

Zdroj: Jakub Tichý

Stroj kategorie T1+ je koncepčně shodný s vozem, s nímž Nasser al-Attiyah ovládl dva poslední ročníky nejtěžšího motoristického klání planety. Tomáš Ouředníček se Dakaru a dalších vytrvalostních rally účastní pravidelně od roku 2008. Má sedm dakarských medailí, společně s navigátorem Davidem Křípalem vyhrál největší africký závod Morocco Desert Challenge. „Celé léto budeme tvrdě testovat a trénovat, plánujeme evropské závody a v říjnu podnik světového šampionátu Rally du Maroc. A vrcholem bude samozřejmě Dakar 2024,“ uzavřel Ouředníček.

Na Silvestra ještě doma

Na dakarskou výzvu se Ouředníček hodně těší. Podle jeho vyjádření by se letos chtěl probojovat do desítky. A příští rok zaútočit na umístění v první pětce pořadí.

V minulých dnech byly již zveřejněny itinerář a trať závodu. Jaký bude Dakar 2024? „Trať může být zajímavá. Trošku zklamáním je pro mě, že opět se pojede pouze v Saúdské Arábii. Na druhou stranu, Arabský poloostrov je takový, že je vlastně jedno, jestli překročíte hranice do Ománu. Poušť je tam úplně stejná,“ sděluje první dojmy Ouředníček.

Organizátoři připravili také jednu novinku. „Zajímavý je koncept, který místo maratonské etapy zařadí osmačtyřicetihodinový závod. To by mělo zajistit, že bohaté tovární týmy nebudou proti ostatním až o tolik lepší. Bude to náročné logisticky, protože se nedostanou k žádné další pomoci. Tohle velmi vítám,“ dodává třiapadesátiletý pilot.

Nejvíce ale všichni kvitují změnu termínu Dakaru. „Ohromně se mi líbí posun startu až na pátého ledna. Pro nás to znamená, že budeme mít konečně po letech zase aspoň trošku normální vánoční svátky. Dokonce i na Silvestra budeme moci být doma a odletět až prvního. To je pro všechny závodníky i jejich rodiny velká úleva,“ uzavírá spokojený Tomáš Ouředníček.