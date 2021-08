A nešlo o žádnou lapálii. „Ve stopadesátikilometrové rychlosti prasklo uložení předního kola. Auto se stalo neovladatelným a třikrát jsme se převrátili,“ říká pilot a šéf stáje Tomáš Ouředníček.

Toyota Hilux, v níž Ouředníček absolvoval spolu s navigátorem Davidem Křípalem poslední Dakar, zůstala po hrozivém karambolu na střeše. „Neovladatelné auto je noční můrou každého závodníka. Nemůžete dělat nic a jen čekáte, jak to skončí. Naštěstí s to stalo na volném prostranství, takže jsme nenarazili do žádné překážky. To by bylo určitě hodně zlé. Jsme sice s Davidem dost potlučení, ale jsme živí,“ dodal Ouředníček.

Mnohem hůře je na tom ovšem Kráska, jak svému speciálu jezdci přezdívají. „Byla to hrozná rána a auto je v podstatě na odpis. Čelní sklo leželo deset metrů od auta. Rám je zdeformovaný tak, že jej nebude možné opravit,“ doplnil jezdec s tím, že vůz nyní čeká zevrubná kontrola. „Musíme zjistit, co se vlastně stalo. Nepravděpodobnější příčinou je prasklý čep,“ soudí pilot.

Tým tak nyní čekají perné týdny. „Stalo se to v nejhorší možnou dobu. Kalendář máme nabitý, kromě závodů jsme slíbili účast na řadě akcí pro partnery a fanoušky. Variant řešení je víc a intenzivně jednáme. V každém případě ale chceme mít co nejdříve k dispozici opět konkurenceschopný vůz,“ uzavřel Ouředníček.