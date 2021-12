Jaké jsou důvody vašeho rozhodnutí? Tento rok byl mimořádně náročný. Celou sezonu jsme opravdu tvrdě pracovali a přes různé restrikce jsme dokázali zvládnout neuvěřitelný počet akcí. Na rozhodující část sezony jsme však přišli v Maďarsku o naši Krásku. Bylo to velmi těžké rozhodování, ale nakonec převážil názor, že by bylo nezodpovědné vystartovat bez řádných příprav a nemít tak šanci na kvalitní výsledek.

Nepodařilo se vám postavit nový vůz, jako to do poslední chvíle dělá například Martin Prokop?

Nový vůz nestavíme, brousíme si zuby na kvalitní tovární vůz. Doufáme, že budeme mít tovární auto, abychom byli konkurenceschopní.

Bude to opět Toyota?

Jednání jsou sice v pokročilém stadiu, ale přece jen to ještě není o tom, že bychom o tom mohli mluvit.

Váš tým ale přesto na Dakaru chybět nebude.S týmovým kamionem budeme zajišťovat servis pro dvě závodní auta. Budou to Hummer H3 Evo s rumunskou posádkou a Toyota Hilux 3.0 TD, v níž pojedou Španělé.

Na tyto vozy budete z doprovodného kamionu dohlížet jako řidič?

Ne, to bude zajišťovat tým. Já sice na Dakar v jeho druhé polovině také poletím, ale pojedu je jenom podpořit. Mají naše starší týmové auto, takže my jim pomůžeme, aby splnili svůj cíl. Pokud Dakar dokončí, stanou se první rumunskou posádkou v historii, které se to podaří. Je to pro ně tedy prestižní záležitost a věřím, že zvládnou dojet až do cíle. Snad jim k tomu pomohu i nějakou dobrou radou.

Jak moc bolí, že nepojedete Dakar aktivně?

Nad tím nepřemýšlím. Intenzivně se věnujeme novému projektu, který nás posune vpřed. Raději nyní vložíme veškerou energii do příprav na příští sezonu a do Rally Dakar 2023 odstartujeme v plné zbroji a síle