„Ve skrytu duše doufám, že bychom mohli skončit do desítky v absolutním pořadí,“ říká majitel týmu a též i pilot závodního speciálu Ford Ranger Tomáš Ouředníček. „Nebo alespoň do desítky mezi benzinovými auty,“ dodává s úsměvem.

Pro Ouředníčka, který našel v posledních letech spolehlivého navigátora v Davidu Křípalovi, je to už sedmá cesta na Dakar. Začínal jako spolujezdec Miroslava Zapletala, s nímž před jedenácti roky dosáhl na sedmé místo v absolutním pořadí. Později přesedl za volant, Dakar absolvoval nejprve s Pavlem Vaculíkem v Hummeru v barvách spojeného týmu Buggyra Ultimate Dakar, před dvěma roky už dojeli s Křípalem pod hlavičkou světové stáje South Racing. Vloni pak kryl záda Martinu Prokopovi v týmu MP-Sports. Prokop dojel celkově šestý, Ouředníček sedmnáctý.

Na start letošního závodu, který je naplánován na začátek ledna, už míří do Saúdské Arábie zrenovovaný speciál Ford Ranger nazývaný Bestie. Stejné auto, jehož trosky zůstaly před necelými dvěma roky po hrůzné nehodě v plné rychlosti rozesety po pláži v Maroku.

„Oprava trvala dlouho. Pro repasi jsme ale mohli použít třeba motor, převodovku, diferenciál. Dokonce bylo možné repasovat i původní tlumiče. Nový je samozřejmě rám a spousta dalších dílů. Ale přesto myslím můžu směle říkat, že je to naše původní auto,“ vysvětluje pilot.

Stejný zůstává také Ouředníčkův spolujezdec David Křípal. „Podzim byl hodně hektický. S Bestií jsme se letos dost trápili a nebylo jisté, zda ji stihneme dát dohromady. Jednu chvíli byla ve hře i teoretická možnost, že bych jel s jako navigátor s Martinem Prokopem místo zraněného Jendy Tománka. Nebo jsem měl zase trochu strach, aby Martin třeba nepřemlouval Davida. Ale pak už jsme měli odeslanou přihlášku a bylo to vyřešené,“ popisuje s úsměvem Ouředníček.

Ten se už na konci října rozešel s týmem South Racing, a přišel tak o zázemí globální stáje. „Necítil jsem od nich už tu pravou odezvu. South Racing vyhrál dvakrát Dakar s buginami a autům se už tolik nevěnuje,“ říká pilot a opět už také šéf stáje.

Těmito rozhodnutími si však zadělal na spoustu bezesných nocí. Ve hře byla sice i možnost jet opět s Martinem Prokopem, ale nakonec rozhodlo to, že v Meziříčí stojí připravené vlastní auto, byť ještě zdaleka ne konkurenceschopné. „Vždy jsem byl zvyklý, že mi auto někdo připravoval. Nyní jsem najednou zodpovědný za každý šroubek. Znám každou součástku, vše jsem sháněl,“ vysvětluje.

Výhodou naopak podle něj bylo, že takto mimo jiné zjistil, kdo mu v minulosti třeba prodával předražené díly. Ale čím víc to auto znám, tím mám horší pocit z toho, co všechno se může pokazit. Chtěl jsem mít vše pod kontrolou tak, aby se repase povedla. Ale ani vlastně nevím, zda jsem to chtěl vědět,“ říká.

Ve fordu letos Ouředníček s Křípalem absolvovali jen tři závody, ale více než se soupeři se potýkali s technikou. V Maroku, kam se vrátili rok po hrůzné nehodě, vůz málem shořel kvůli závadě hydrauliky, ale závod nakonec dokončili. Jiný závod skončil po čtyřiadvaceti kilometrech kvůli rozsypané převodovce. „Závodili jsme i se starším hummerem. Hlavně jsme chtěli najezdit kilometry a zbavit se trochu psychického bloku, který mám v sobě stále po té nehodě v Maroku,“ říká pilot.

Bestie však stále nejezdila podle představ, a tak v září uzrálo rozhodnutí o koupi nového pětilitrového osmiválce. „Je to už třetí generace motorů z Fordu Mustang. Tímto krokem jsme ale zadělali na spoustu dalších problémů, protože bylo nutno instalovat jinou kabeláž, řídící jednotku a motor pak nastavit,“ popsal Ouředníček s tím, že kvůli tomu tým nestihl poslední plánovaný ostrý test v Maroku. Závod, na němž ošklivě boural právě jihlavský jezdec Martin Prokop a kde se zranil jeho spolujezdec Jan Tománek.

V Arábii tak bude mít šestičlenný meziříčský tým špičkové auto, které však neprošlo žádnou velkou zkouškou. Obdobně jsou na tom ale i některé další posádky. „Letos pojede poprvé v historii pět českých aut a jen tři kamiony. Naše Bestie byla postavena v jižní Africe, všechna ostatní česká auta jsou od Mirka Zapletala,“ říká Ouředníček.

V závodě, v němž čeká na posádky na šest a půl tisíce soutěžních kilometrů, bude podle Ouředníčka rozhodovat více než rychlost hlavně výdrž posádek, techniky i pneumatik. „Se všemi českými posádkami jsme výborní kamarádi, tak věřím, že si navzájem pomůžeme a dosáhneme dobrých výsledků,“ uzavřel pilot Tomáš Ouředníček.