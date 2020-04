Adame, věděl jste či tušil, že Pavel Hladík skončí na lavičce vašeho celku?

Přiznám se, že jsem o tom vůbec nevěděl. Bylo to pro mě velké překvapení. Jeho konec jsem očekával, ale až tak za rok či dva.

Jak tento krok hodnotíte?

Zatím nijak, spíše se na to podívám až s odstupem času, i podle toho, jak bude dál vypadat náš tým. Opět ale zopakuji, že to podle mého bylo brzy. Ještě jednu sezonu mohl trenér vydržet a rozloučit se velkým úspěchem.

Letošní sezona, byť nedokončená, se z vašeho pohledu za úspěšnou považovat nedá?

Tak trošku asi máte pravdu. Hráli jsme evropské poháry, měli jistotu postupu do play-off, navrch jsme se probojovali do finále národního poháru. V něm nakonec možná budeme, spolu s pražskou Duklou, vyhlášeni za vítěze. Možná více mě ale mrzí ten způsob konce pana Hladíka. Kvůli vyhlášení nouzového stavu jsme se nemohli sejít jako tým, dozvěděli jsme se to zprostředkovaně.

Se spoluhráči jste se na toto téma ještě nebavili?

Zatím ne, s nikým jsem to ještě neřešil. V kontaktu jsme jen přes sociální sítě a kdoví, kdy se všichni znovu uvidíme.

Spoustu hráčů vedl Pavel Hladík už od mládežnických kategorií. Týkalo se to i vás?

Částečně. Po příchodu z Pardubic mě pan Hladík vedl ještě dva roky ve starším dorostu a následující čtyři extraligové sezony v mužích.

Jaký tehdy byl přechod do klubu na Vysočině.

Pro mě obrovský. Sice jsem už v šestnácti letech hrál druhou ligu za muže Pardubic, ale skok to byl výrazný. Až v Novém Veselí jsem viděl, co všechno házená obnáší. Do té doby jsem vůbec neznal věci jako nácviky herních situací, signály a podobně.

Vím, že to není otázka přímo pro vás, ale přesto se zeptám. Máte nějakou představu o tom, kdo by měl Pavla Hladíka na trenérském můstku nahradit?

O konkrétních jménech představu samozřejmě nemám. Určitě by to ale měl být někdo, kdo má výrazné extraligové zkušenosti. Náš mladý tým je totiž ještě potřebuje dál nasávat, to je ze všeho nejdůležitější.