Výrazná ztráta. Jinak se konec střední spojky Martina Kocicha v kádru extraligových házenkářů Nového Veselí nedá označit. Nově totiž bude oblékat dres KP Brno. „Chtěl bych Novému Veselí moc a moc poděkovat za šanci, kterou mi tu dali,“ sdělil Kocich.

Čtyřiadvacetiletý odchovanec Frýdku-Místku patřil v uplynulém ročníku mezi klíčové opory Sokola. „Věřím, že přestup do Brna bude v mé kariéře dalším krokem vpřed,“ vysvětlil.

Proč právě Brno? „Neskrývám, že jdu především za trenérem Hladíkem. To on mě před dvěma přivedl do Nového Veselí. Věřím, že v Brně s ním dosáhnu dalších úspěchů.“

Na Vysočinu dorazil subtilní házenkář v létě roku 2019 a rychle se zde zařadil mezi důležité hráče. Mělo to však i stinné stránky. „Dva roky jsem bydlel na ubytovně. Přítelkyně jde nyní do Brna studovat, takže se pro mě spojily sportovní a soukromé důvody,“ naznačil.

Ambice celku z jihomoravské metropole, který letos hrál jen záchranářské play-out, nejsou malé. „Rozhodně chceme postoupit do play-off a v něm se probojovat do nejlepší čtyřky," potvrdil Kocich.

Rozhovor s Martinem Kocichem například o tom, jak bude vzpomínat na Nové Veselí, ale i o tom, s jakými očekáváními přichází do Brna, přineseme čtenářům Deníku ve středu.