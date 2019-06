Jihlavský rodák Lukáš Krpálek získal v Riu de Janeiro zlato v judu v kategorii do 100 kg, havlíčkobrodský reprezentant v zápase řecko-římském Marek Švec pak dodatečně bral loni bronz z Pekingu 2008. A jak to vypadá s jejich následovníky?

DŮLEŽITÝ SPARRING

Judo je zastoupeno na Vysočině přece jen více, koncentrováno je však hlavně na Jihlavsku a Žďársku. Klub Judo Vysočina se sídlem v Polné je pak mezi chlapy v první lize, v minulé sezoně dokonce odmítl postoupit do extraligy. „Bylo by to finančně více náročné, navíc by ubylo zápasů. Mladí judisté se potřebují hlavně prát,“ vysvětlil trenér Pavel Šimáček.

„Judo Vysočina je v podstatě otevřený oddíl pro vyšší věkové kategorie, od dorostu po dospělé,“ vysvětluje jeho otec Josef, který byl právě na počátku hvězdné kariéry Krpálka, a pokračuje: „Dan Pintera ze žďárského Orla je v juniorské reprezentaci, lepší se Aleš Kalivoda z SK Jihlava, bratři Bohdálci ze Sokola, velký skok udělali Petr a Víťa Mladí z Velké Bíteše. Někteří jezdí každý týden na Folimanku na tréninky USK (nejlepší oddíl v republice – pozn. autora), což jim výkonnostně pomáhá. Další zase můžou profitovat v Polné právě ze sparringu s těmito borci.“

Většina klubů se věnuje mládeži, ale problém je právě přechod do vyšších věkových kategorií. „Chybí tady něco jako Dukla, základna se zužuje,“ dodává Šimáček.

DOBRÉ PODMÍNKY

Havlíčkobrodský zápas řeckořímský patří k nejlepším oddílům, a to nejen u nás. Z jeho líhně vzešel bývalý reprezentant a držitel bronzové olympijské medaile Marek Švec. K dobré kariéře má našlápnuto i brodský Marcel Albini, který ve svých sedmnácti letech sbírá medaile na evropských soutěžích.

„Ono je to zrádné. Musí vydržet chuť, zdraví… Je to všechno se vším,“ zůstává zatím nohama na zemi předseda oddílu Zdeněk Švec, kterému se ani nechce odhadovat, jestli roste v řadách jeho mladých svěřenců další Marek Švec. „Nedá se to takto vidět. Ono během týdne se může kluk na zápas vykašlat. Samozřejmě máme šikovné kluky, a uvidíme, kam to dotáhnou,“ uznal Švec.

Na podmínky si v Havlíčkově Brodě nemohou stěžovat. „Samozřejmě nemůžeme se srovnávat s fotbalem, hokejem nebo tenisem. Dětí je méně, ale my nedostatkem zatím netrpíme. Ovšem hledáme cesty na venkovní turnaje, soustředění… Za hranicemi jsou lepší sparing partneři. Jinak ale si na podmínky rozhodně stěžovat nemůžeme,“ potvrdil Švec.

Z olympijských sportů se na Vysočině provozuje ještě box, podstatně větší boom však má v poslední době taekwondo. Velké úspěchy má zejména oddíl Petra Lacka, jeho svěřenci sbírají vavříny i na zahraničních soutěžích. Existují dokonce nějaké šance v podobě nominace na OH do Tokia.