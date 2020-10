Ve čtvrtek, ani ne hodinu po vyhlášení zpřísňujících opatření, měli kuželkáři dohráno. Byli prvními sportovci, jejichž soutěže se zastavily. Svaz jednal rychle. Víkendové kolo i páteční zápasy nižších soutěží odložil. „Rozhodli jsme o pozastavení soutěží. Utkání, která se právě hrají, se samozřejmě mohou dohrát,“ uvedl ve zprávě klubům předseda sportovně technické komise kuželkářské asociace Hanuš Slavík. Dovětek o dohrání rozehraných zápasů byl na místě. V krajských soutěžích se hraje i během týdne, takže někteří hráči se zprávu dozvídali s koulí v ruce.

V o něco lepší situaci jsou sporty, které nad sebou žádnou střechu nemají. V „úsporném“ režimu tak mohou nadále pokračovat ve svém oblíbeném sportu. „My budeme trénovat pořád. Když nemá člověk zdravotní problémy a příznaky, tak proč bychom se nescházeli,“ pokládá si řečnickou otázku kapitán druholigových hokejbalistů SK Jihlava Petr Král. „Do počtu dvaceti lidí se určitě vejdeme, v tom problém nebude. Ale je otázka, jak dlouho nám to vydrží, protože osobně si myslím, že už se to nerozjede. A když nebudete mít vidinu zápasů, tak si spousta kluků řekne, na co dřít. A účast bude upadat,“ myslí si Král. „V tom našem amatérském sportu to chápu, že to zastaví, ale v tom profesionální ne, když ty kluby mají každý týden nové testy,“ doplnil.

Přesně takové stanovisko vyznávají profesionální fotbalové kluby. „Ze strany vedení Ligové fotbalové asociace jsme informováni, že chce v příštím týdnu vyvolat jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví,“ vysvětluje tiskový mluvčí FC Vysočina Jihlava Miroslav Fuks. „Chtěli bychom se pokusit vyjednat podmínky k tomu, aby se profesionální fotbalové soutěže mohly zase rozběhnout. Vždyť právě fotbalisté jsou možná nejvíce testovanou skupinou v Česku, tudíž riziko nakažení je v rámci ligový duelů minimální.“

Přestože nejvyšší fotbalové soutěže mají nyní reprezentační přestávku, život v klubech neutichá. „Tým normálně trénuje,“ potvrzuje Fuks.

Nejtvrději nová opatření dopadnou na rekreační sportovce. Také Ždárská liga mistrů, kterou pořádá spolek pro obnovu sportovní všestrannosti, musela zareagovat na zpřísnění vládních opatření. „Ještě nám zbývá absolvovat pět disciplín, ale nyní se na ně nedostane. Je to škoda, protože třeba na příští neděli jsme měli na hygieně i Sportisu, který provozuje městská sportoviště ve Žďáře, domluvený plavecký sprint. Bazén však bude zavřený, takže se neuskuteční,“ sdělil hlavní pořadatel Žďárské ligy mistrů Jiří Šustr.

Ten je připravený i na to, že už se zbývající disciplíny nepodaří do konce roku dokončit. „Můžeme jen čekat, jak se situace vyvine. Pokud už bychom závodit nemohli, uděláme konečné pořadí z dosavadních jedenácti disciplín,“ dodal.