V závěru sobotního zápasu mužstvo ze severu Moravy nebezpečně dotahovalo, ale házenkáři Nového Veselí se tentokrát mohli opřít rovněž o podporu z publika. „Diváci byli skvělí, dodávali nám spoustu energie. Zvlášť to platilo pro závěrečnou čtvrtinu utkání, kdy se nám hosté přiblížili na dostřel. Fanoušci byli naším osmým hráčem,“ ocenil Kostka.

Všechno ale není růžové. Stejně jako v Plzni, také od Kopřivnice inkasoval celek z Vysočiny rovných třicet branek. „Je to hodně. V tomto směru se budeme muset zlepšit, protože se nedá očekávat, že každého soupeře přestřílíme. Občas nám v obraně chyběla o něco větší agresivita,“ všiml si.

Hlavním motorem obou výher byla dobrá produktivita. Vždyť hráči Sokola nastříleli v obou případech přes třicet branek. „V tomto směru se nám vyplácí stanovená filozofie. Častou rotací velkého počtu hráčů se nám daří držet vysoké tempo hry. Navíc se tím do ní zapojí maximální množství hráčů, z nichž má každý zodpovědnost za výsledek,“ prozradil

Tak skvělý start do sezony zřejmě nečekali ani v těch nejoptimističtějších snech. Po dvou kolech nového extraligového ročníku mají házenkáři Nového Veselí plný počet bodů.

