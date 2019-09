Začátek utkání byl poměrně vyrovnaný, oba týmy se jakoby postupně adaptovaly na ostré zápasové tempo. Postupem času se ale začala projevovat vyšší kvalita domácího souboru. Po první půli tak oba celky odcházely do kabin za vedení házenkářů Sokola 14:8. Ani po změně stran se na obrazu hry nic nezměnilo, takže po pár minutách vedlo Nové Veselí již 20:9. Díky tomu mohl dát trenér Hladík šanci hráčům z lavičky, kteří zápas v poklidném tempu dovedli ke konečnému vítězství 30:19.

„Sami si ještě dobře pamatujeme, jak jsme do extraligy vstupovali my. Maloměřice chtěly hrát házenou, bojovaly nadšeně. My jsme však podali výborný výkon, obrana výborně fungovala, musím všechny hráče pochválit. Nebylo to úplně jednoduché, protože jsme nevěděli, co od soupeře očekávat,“ hodnotil úvodní výhru svého mančaftu trenér Nového Veselí Pavel Hladík.

„Jsme zklamaní, protože si myslíme, že máme na víc. Musím však Novému Veselí pogratulovat k zaslouženému vítězství, každou naši chybu dokázali jeho hráči okamžitě potrestat,“ dodal kouč Maloměřic Vít Musil.

Sestava a branky: Studený, Šimovček - Turčenko 5/4, Dodica 4, Bartůněk 4, Sekulič 4, Ptáčník 3, Voika 2, Melichar 2, Flajsar 2, Krčál 1, Veselý 1, Kocich 1, Čermák 1, Parolly, Gregorovič. Rozhodčí: Barták, Hladký. Vyloučení: 1:5. ŽK: 3:3. Diváci: 450. Poločas: 14:8.