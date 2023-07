Další triumf na kole. Rychlobruslařka Martina Sáblíková se v neděli zúčastnila ve Francii cyklistického závodu L´Etape du Tour de France. V etapě dlouhé 145,4 kilometru, při níž závodnice nastoupaly více než čtyři tisíce výškových metrů, česká závodnice triumfovala. Zároveň se stala celkovou vítězkou celého seriálu. „Jsem ráda, že jsem vůbec dojela a zvládla takové převýšení,“ uvedla po dojezdu v nahrávce pro novináře Sáblíková.

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála cyklistický závod L´Etape du Tour de France. Zároveň se stala celkovou vítězkou celého seriálu. | Foto: se svolením L´Etape Czech Republic by Tour de France

Etapa vedla z Annemasse do Morzine a Martina Sáblíková v ní obsadila původně druhé místo. V cíli ztratila na Francouzku Christine Rossignolovou šest minut a osmnáct vteřin. Její soupeřka však byla několik desítek minut po dojezdu diskvalifikována a Martina Sáblíková se tak stala vítězkou závodu.

Jaké jsou vaše první pocity v cíli?

Jsem opravdu ohromně nadšená. Samozřejmě jsem ráda, že to mám za sebou, ale trať byla skvělá a fakt jsem si to užila.

S jakou taktikou jste nastupovala do závodu?

Asi s takovou, že se pokusím rozvrhnout síly na celý závod. Chtěla jsem se také držet v balíku, protože tam bylo pár rovinek a sjezdů, kdy je lepší, když člověk jede s někým.

Měla jste na trati informace, jak na tom jste?

Upřímně jsem nevěděla, že je někdo přede mnou. Soustředila jsem se jen na sebe s tím, že chci dojet do cíle. Byla jsem ráda, že se s někým držím a jela jsem sama na sebe. Přece jenom, přes sto čtyřicet kilometrů v tomhle teple a při takovém převýšení není jen tak.

Zdroj: L´Etape Czech Republic by Tour de France

Jak jste se na takový těžký závod připravovala?

Věděla jsem, jaký mě čeká profil trati, tak jsem tomu uzpůsobila trénink. Byli jsme na soustředění v Livignu, i před tím doma jsem jezdila hodně na kole. Realita se ale nedá úplně imitovat. Je přece jenom rozdíl mezi tréninkem doma a místními třináctikilometrovými kopci.

Jaká byla atmosféra na trati?

Bylo to úplně geniální. Užívala jsem si moc. Lidi fandili, především do kopců. Pár jich s náma dokonce běželo. Bylo to parádní a jsem ráda, že jsem si tady mohla zazávodit.

Co bylo na trati nejtěžší?

Nejtěžší byly sjezdy. Všeobecně se o mně ví, že nejsem ve sjezdu dobrá a bojím se. Ti chlapi jezdí ohromně rychle a tohle byly pro mě nejtěžší části závodu.

Uvažujete do budoucna o návratu do Francie na L´Etape?

Uvidíme, jak to bude se mnou vypadat dál. Určitě bych si to ale ještě někdy chtěla vyzkoušet. Je to fakt bezvadný závod a i atmosféra je úplně jiná než jinde.

Zdroj: L´Etape Czech Republic by Tour de France