Ten si tentokrát zahrál méně než obvykle. „Všichni hráči odehráli stejnou porci minut. Jelikož víme, že už nás šestá příčka stejně nemine, mohli jsme si vyzkoušet některé věci a zároveň si oťuknout Zubří,“ vysvětloval dvaadvacetiletý hráč.

Přesilovky jim nešly

Nové Veselí v sobotu sehrálo jeden z mála zápasů v sezoně, kde nebylo pod výsledkovým tlakem. „Trenér nám před utkáním zdůraznil, že hráči, kteří tolik nehrávají, mají možnost ukázat, že jsou připraveni na play-off. To také všichni splnili,“ tvrdí Ptáčník.

O osudu zápasu rozhodly situace při nerovnoměrném počtu hráčů na hřišti. „Rozhodlo to, že jsme se nechali zbytečně vylučovat. Přesilové hry sehrálo Zubří dobře, v tom byli lepší. Naopak my jsme ty naše nevyužili tak, jak bychom chtěli. Na tom určitě musíme zapracovat,“ zdůraznila levá spojka Veselí.

Konečný rozdíl ve výsledku ovšem neodpovídal dění na hřišti. „Zubří bylo lepší, ale určitě ne o tolik, jak napovídá výsledek,“ myslí si Ptáčník.

Soupeře neřeší

Před případným vzájemným čtvrtfinálovým soubojem v play-off to bylo pro oba kluby poučné utkání. „Ve hře to asi bylo více cítit z naší strany. Naopak ze strany Zubří mi přišlo, že nás vyloženě chtěli porazit. Předvedli totiž věci, které jsme od nich v předešlých utkáních ještě neviděli. Pro nás to ale bylo jen a jen dobře,“ domnívá se novoveselská levá spojka.

Pro vyřazovací část by si na Zubří věřil. „Určitě je to soupeř, který se dá porazit. Ale jen pokud se na něj dobře připravíme. Pokud však chceme hrát o medaile, tak si nemůžeme vybírat,“ potvrdil Adam Ptáčník. (poh)