Tomu se říká start jako hrom. Nový extraligový ročník zahájili házenkáři Sokola Nové Veselí senzační výhrou 32:30 na palubovce obhájce mistrovského titulu z Plzně. „Vyplatila se nám důkladná a zodpovědná příprava,“ lebedil si kouč Veselí Peter Kostka.

Se svými svěřenci se na vstup do sezony proti nejtěžšímu možnému protivníkovi pečlivě připravoval. „K zápasu jsme odcestovali dobře nachystaní, ale s pochopitelnou pokorou. Chlapcům jsem před utkáním několikrát zdůrazňoval, že neexistuje jediný důvod, aby do něj nastoupili s nějakým strachem či nervozitou,“ popisoval trenér Sokola.

Pro zahajovací zápas našel zajímavé přirovnání. „Použil jsem paralelu se studentem, který se poctivě připravil na maturitní zkoušku. Tím pádem ho nic nemohlo zaskočit. A my jsme se celé léto důkladně a zodpovědně připravovali,“ připomněl náročný průběh letní pauzy.

Prvním klíčem k možnému nečekanému úspěchu bylo zkrotit nesmírně kvalitní ofenzivu obhájce mistrovského titulu. „Na tom jsme pracovali prakticky celý předcházející týden. Proto mě těší, že většinu taktických úkolů, které jsme si stanovili, hráči dokázali splnit,“ lebedil si.

Šlo především o postupný útok Západočechů, který je založený na dlouhém tlaku a spolupráci s pivotem. „Byť jsme toto dobře věděli, měli jsme s bráněním pivota prakticky celý první poločas problémy. Naštěstí hráči dokázali udržet další prostory a nenechali tak soupeře, aby nás „otevřel“ z jiných pozic,“ všiml si Kostka.

Ten před zahajovacím utkáním tvrdil, že je rozhodně lepší narazit na favorita zkraje sezony, kdy ještě není tak rozehraný, než v jeho dalším průběhu. Potvrdilo se to. „Týmy jako Plzeň se do sezony rozbíhají pomaleji, to je prostě fakt. Navíc po nedávném zisku titulu, což je pomyslný emocionální vrchol, určitě není jejich vnitřní nastavení, ale také motivace, na takové úrovni jako v našem případě,“ očekával.

Nečekaný zisk dvou bodů nyní házenkáři Sokola potřebují potvrdit. „Skvělý vstup do sezony jen podtrhl výbornou atmosféru v kabině. Na chlapce jsem hrdý. Už od pondělí si ale musíme nastavit hlavy na domácí duel s Kopřivnicí, abychom potvrdili, že v Plzni nešlo o náhodu a náš výkon zopakovali,“ zdůraznil Kostka.