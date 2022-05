Českého bikera Ondřeje Cinka kromě soupeřů pronásledovaly i zdravotní trable s alergií. „Trpěl jsem celý závod,“ netajil v televizním rozhovoru bezprostředně po dojezdu. „Nečekal jsem, že budu celý závod bojovat o desáté místo. Díky za to patří fanouškům, ti mě dotlačili do top patnáctky. Bez nich bych to nedal.“