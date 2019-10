Ve druhé lize se odkládala polovina zápasů, čehož využili Akademici a vyhoupli se do čela tabulky. Malá kopaná pokračuje o tomto víkendu už předposledním podzimním kolem.

I. LIGA

4. kolo: Dipar CF – FC Benjamin 3:4, FC Radox – BKS 1:7, FC Benjamin – La Bomba 5:2, BKS – Kentauři 5:2, Dipar CF – La Bomba 4:2, FC Radox – Kentauři 5:5, Sosáci – Kozel Team 1:2, Kozel Team– Mičego Svratka 4:1, Sosáci – Mičego Svratka 5:8, týmy Autobus club a Alko měly volno.

1. Kozel Team 6 6 0 0 29:7 18

2. FC Benjamin 6 6 0 0 30:11 18

3. Dipar CF 8 4 1 3 23:20 13

4. BKS 5 4 0 1 28:18 12

5. Mičego Svratka 8 4 0 4 24:30 12

6. Sosáci 7 2 0 5 26:26 6

7. Kentauři 8 1 3 4 15:22 6

8. Autobus Club 6 1 3 2 15:26 6

9. FC Radox 6 1 1 4 23:35 4

10. Alko 4 1 0 3 5:7 3

11. La Bomba 6 0 2 4 11:27 2

II. LIGA

4. kolo: FC Trump – Buldok 5:3, Botafogo Křižánky – FC Orel 3:0, Here for beer – Akademici 1:3, Botafogo Křižánky- Akademici 4:7, FC Trump – FC Žabanti, FC Orel – FC Žabanti, AC Světnov- Buldok, AC Světnov- Here for beer vše odloženo.

1. Akademici 8 6 0 2 36:20 18

2. FC Žabanti 6 4 1 1 21:14 13

3. FC Orel 7 4 0 3 19:18 12

4. AC Světnov 5 3 0 2 20:14 9

5. Botafogo Křižánky 6 3 0 3 16:20 9

6. FC Trump 6 3 0 3 21:22 9

7. Buldok 7 1 1 5 12:27 4

8. Here for beer 7 1 0 6 13:23 3