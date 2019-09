Bez prohry je překvapivě také nováček, tým Autobusu, naopak od začátku soutěže se trápí Sosáci, kteří neudrželi v zápase s BKS nadějné třígólové vedení a jsou stále bez bodu. Stejně je na tom tým Radoxu, který ale svoji ligovou sezonu teprve zahajoval.

Také ve druhé lize stoprocentně bodovali FC Žabanti a vyhřívají se po čtyřech zápasech na čele tabulky. Díky dvěma výhrám se na třetí místo vyšvihl FC Orel.

Malá kopaná bude mít tuto sobotu volno, pokračovat se tak bude třetím kolem až ve sváteční sobotu 28. září.

I. LIGA

Výsledky 2. kola: Dipar CF – Autobus club 1:1, FC Radox – FC Benjamin 2:7, Autobus club – Kentauři 2:2, FC Radox – Mič. Svratka 5:6, Dipar CF – Kentauři 4:1, FC Benjamin – Mič. Svratka 6:1, Sosáci – BKS 4:8, Alko – BKS a Sosáci – Alko odloženo.

1. FC Benjamin 4 4 0 0 21:6 12

2. Kozel Team 2 2 0 0 9:3 6

3. BKS 3 2 0 1 16:15 6

4. Mičego Svratka 4 2 0 2 12:16 6

5. Autobus Club 4 1 3 0 14:13 6

6. Kentauři 4 1 1 2 8:8 4

7. Dipar CF 4 1 1 2 11:13 4

8. Alko 2 1 0 1 4:4 3

9. La Bomba 2 0 1 1 6:11 1

10. Sosáci 3 0 0 3 9:15 0

11. FC Radox 2 0 0 2 7:13 0

Nejlepší střelci: 9 – L. Krbálek (Dipar CF), 7 – D. Havlík (FC Benjamin), 6 – M. Hřebíček (Autobus club), D. Landsman (BKS), 5 – M. Kotík (FC Benjamin).

II. LIGA

Výsledky 2. kola: Bot. Křižánky – Here for beer 3:1, Bot. Křižánky – Buldok 2:3, Here for beer – FC Žabanti 0:5, AC Světnov – FC Žabanti 2:3, Buldok – FC Orel 1:2, FC Trump – FC Orel 2:5, AC Světnov – Akademici 5:2, FC Trump – Akademici 3:6.

1. FC Žabanti 4 4 0 0 19:5 12

2. Akademici 4 3 0 1 17:10 9

3. FC Orel 4 3 0 1 13:10 9

4. AC Světnov 4 2 0 2 16:12 6

5. Botafogo Křižánky 4 2 0 2 9:13 6

6. FC Trump 4 1 0 3 12:17 3

7. Buldok 4 1 0 3 7:17 3

8. Here for beer 4 0 0 4 6:15 0