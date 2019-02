Vysočina – Zbývá už jen boj o titul. Moravská hokejbalová liga dospěla do finále, kam postoupily týmy Hodonína a Jihlavy, které vyřadily Staré Brno a Kyjov.

Semifinálové série lépe odstartovaly právě postupující celky, které tak měly do odvet výhodu. Tu v postup jako první přetavil Kyjov, který doma potvrdil výhru z půdy Starého Brna. Kyjov naopak vyrovnal stav a vrátil sérii do Jihlavy. B-tým SK však třetí rozhodující duel zvládl a opět po roce si zahraje finále. To startuje už o víkendu v krajském městě Vysočiny a hraje se na tři vítězné zápasy.



KYJOV – SK JIHLAVA B 5:4

stav série: 1:1

Branky a nahrávky: 1. Fraňo (Toman), 4. Fraňo (Pichler, Dobeš), 19. Fraňo (Slanina), 24. Šedík (Dobeš), 29. Fraňo (Nakládal) – 13. Střecha, 16. Průcha (Apeltauer), 29. Blaško (Sobotka, Jiskra), 44. Střecha (Danko). Rozhodčí: Boháček - Chocholouš. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 20. Třetiny: 2:1, 3:2, 0:1.



SK JIHLAVA B – KYJOV 6:0

konečný stav série: 2:1

Branky a nahrávky: 4. Jiskra (Danko), 6. Fejt (Král), 13. Danko (Blaško), 34. Sobotka (Danko), 37. Apeltauer (Průcha), 41. Průcha (Apeltauer, Koch). Rozhodčí: Boháček - Prudík. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 95. Třetiny: 3:0, 0:0, 3:0. SK Jihlava B: Ježek (Bártů) – Jiskra, Anděl, Dolejší, Koch, Blaško, Sobotka, Hrbáč – Fejt, Zápotočný, Král – Smutný, Apeltauer, Průcha – Trybuček, Danko, Střecha – Koudelka, Hlavatý. Kyjov: Soukup (Kučera) – Toman, K. Prčík, Jiří Kordula, Jan Kordula, Urc, J. Prčík – Fiala, Dobeš, Fraňo – Studénka, Pichler, Šedík – Slanina, Nemeškal.



HODONÍN – STARÉ BRNO 3:2

konečný stav série: 2:0

Branky a nahrávky: 2. Hübl (Helešic), 27. Švagerka, 39. Hübl (Rapant) – 32. M. Šmarda, 39. Baláč (M. Šmarda). Rozhodčí: Orsál, Zvařič. Vyloučení: 5:8. Využití: 0:1. Střely na branku: 16:16. Diváci: 54. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:2. Hodonín: Krýsa (Oláh) – Z. Hlavačka, Kovář, Hanuš, Zetocha, Mohyla, M. Švagerka – J. Švagerka, Z. Švagerka, Vojáček – Navrátil, Tóth, Mráz – Rapant, Helešic, Hübl – L. Hlavačka, Tomi, Roch. Staré Brno: Horák (Machovaec) – Dmytryszyn, Jandourek, Smrž, Zapletal – Baláč, Gavedna, Holub – Šír, L. Šmarda, M. Šmarda – Jan Trotzmüller, Jiří Trotzmüller, Klíma.