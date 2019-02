Nové Veselí – Heroický výkon, který ale bohužel na body nestačil, předvedli házenkáři Nového Veselí v 15. extraligovém kole, v němž v domácí ZDT Aréně podlehli obhájci titulu z Karviné těsně 24:25.

Gólman Vít Schams je stabilní jedničkou házenkářů Nového Veselí. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Samozřejmě jsme všichni z konečného výsledku zklamaní, to však rozhodně neplatí o našem výkonu. Naši hráči zahráli výborně, což po utkání aplausem vestoje také ocenili diváci v hale. Potvrdilo se, že jsme po zimě dobře připraveni, v dalších utkáních to budeme chtít prodat,“ řekl po utkání kouč Nového Veselí Pavel Hladík, jehož potěšily další výsledky 15. kola, v nichž přímí konkurenti celku z Vysočiny v boji o play-off také ztráceli.

„O to více možná mrzí, že jsme proti Karviné alespoň bod nezískali, na druhou stranu na nás nikdo z dalších celků nenahrál nic navíc,“ všiml si lodivod Sokola.

V dresu Nového Veselí si v neděli také odbyla premiéru jediná zimní posila, dvacetiletý Moldavec Roman Dodica.

„Uvedl se ve výborném světle, pokud by takto pokračoval, bylo by to super. Přišel k nám z týmu moldavského mistra Tiraspolu a počítáme s ním na místo pravé spojky, popřípadě pravého křídla, pokud by k dispozici nebyl Jarda Štěrba,“ vysvětloval Pavel Hladík, jehož ovečky v sobotu čeká výjezd na palubovku doma silných Lovosic.

„Lovosice získávají body výhradně doma, zvenku se většinou vrací s prázdnou, což o víkendu potvrdily překvapivou prohrou s poslední Litovlí. Bude to nesmírně těžké utkání, ale musíme se na něj dobře připravit. Budu spokojen s jakýmkoliv bodovým ziskem.“