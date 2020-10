Tuhle situaci už znají z jara. Stolní tenisté HB Ostrov, momentální lídři extraligy, nemohou trénovat. „Pokud budeme stát deset dnů, může nám to paradoxně pomoci. Znám to z léta. Když kluci na týden vyskočí z plné zátěže, tak po návratu hrají dobře. Krátký odpočinek pomáhá,“ svěřil se trenér Bohumil Vožický.

Michal Obešlo (vpravo) odjel trénovat do Řecka. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Jenže zápasová a tréninková pauza nemusí trvat jen do konce konce října. Všechno naznačuje, že přestávka bude delší. „V takovém případě máme velký problém,“ přiznal kouč. Pustil se do vysvětlování, jaký by to mělo dopad na herní výkonnost jeho svěřenců. Stručně shrnuto, doslova fatální. „Projevilo by se to ve všech herních činnostech. Hráči by ztratili cit v úderech a ani pohyb za stolem by nebyl optimální,“ vysvětlil.