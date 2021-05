Blíží se konec. Už jen dva zápasy odehrají v tomto soutěžním ročníku házenkáři Nového Veselí. Zápas závěrečného šestého kola play-out měli na palubovce KP Brno původně odehrát až za dva týdny, po dohodě obou klubů se však bude zápas předehrávat už první květnovou neděli od 15 hodin.

Klub z Vysočiny by do tohoto souboje měl jít v dobrém psychickém rozpoložení, když doma minulou sobotu předvedl skvělý obrat a Hranice zdolal výsledkem 33:30. „Oba soupeři, jak my, tak určitě rovněž i Brno, už myslíme na následující sezonu. To ovšem neznamená, že jdeme tento zápas odehrát jen z povinnosti,“ zdůraznil trenér Sokola Peter Kostka.

U svěřenců ex-veselského trenéra Pavla Hladíka bude tato věta platit dvojnásob. „Počítám s tím, že na nás Brno od úvodní vteřiny pořádně nastoupí. V minulém kole totiž překvapivě podlehli posledním Maloměřicím, navíc ještě hodně vysokým rozdílem ve skóre. Určitě budou chtít tuto prohru odčinit,“ předpokládal.

V první řadě však bude trenéra Veselí zajímat výkon jeho oveček. „Chceme se prezentovat sympatickým týmovým výkonem a potvrdit náš celkový herní vzestup posledních měsíců. Naposledy jsme proti Brnu doma zahráli výborně, bohužel jsme ztroskotali na skvělém výkonu gólmana Bavlnky,“ připomněl Kostka.

Také nejlepší střelec Sokola z posledního utkání jde do utkání v optimistickém rozpoložení. „Ať na nás čeká jakýkoliv soupeř, musíme jít do utkání se stoprocentním nasazením. Dobře víme, že nás nečeká nic lehkého, v Brně však chceme přesto zvítězit,“ řekla dobře naladěná střední spojka Nového Veselí Martin Kocich.

V případě zisku dvou bodů by celek z Vysočiny ještě mohl zabojovat o druhé místo v tabulce play-out. Dvě kola před koncem ztrácí na Hranice tři body. „Každý hráč chce skončit v tabulce co nejvýše, to je jasné. Pokud bude existovat alespoň minimální šance k tomu, abychom skončili druzí, tedy v konečné extraligové tabulce desátí, uděláme pro to maximum,“ burcoval.

Důvody jsou jasné. „Ať už kvůli našim fanouškům, ale také kvůli sobě, abychom ukázali, že házenou umíme hrát a příští sezona od nás bude určitě mnohem lepší,“ nadhodil.

Recept na Brno by střední spojka Veselí znala. „Po zkušenostech z posledního vzájemného duelu rozhodně zlepšit koncovku a lépe si naše příležitosti v útoku připravit. Obranná hra byla posledně větší část zápasu naší silnou stránkou, na to můžeme navázat. S Brnem se rozhodně můžeme rovnat,“ podtrhl Kocich.