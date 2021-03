Před utkáním závěrečného kola základní části i následného play-out mají třítýdenní pauzu. Před rozhodující fází sezony tak mohou extraligoví házenkáři Nového Veselí pořádně potrénovat. „Především budeme chtít doladit systémové věci v naší hře,“ sdělil trenér Sokola Peter Kostka.

Základní část měla původně vyvrcholit závěrečným kolem v sobotu 20. března. Kvůli postupu Zubří do čtvrtfinále Poháru EHF, ale také s ohledem na nutné dohrávky koronavirem odložených utkání, byl termín o jeden týden odložen.

Vzhledem k délce pauzy se skoro nabízela možnost sehrát nějaké přípravné utkání. „To určitě nepřipadá v úvahu. V první řadě totiž není s kým se utkat. První liga se nehraje a týmy z extraligy, která jsou nám nejblíže, míří také do play-out. A s nimi nemá smysl hrát přípravný duel,“ vysvětloval důvody slovenský kormidelník.

O tom, čemu se bude se svými svěřenci v těchto i nadcházejících dnech věnovat, má jasno. „Především budeme chtít doladit systémové věci v naší hře. Dalším úkolem je větší zapojení Marka Korbela do kombinace tak, aby si sedl náš útočný i obraný systém,“ popisoval.

A na konto souhry svého mančaftu ještě dodal jednu podstatnou skutečnost. „Budeme se snažit hrát a pracovat na menším počtu kombinací než dosud. Ty ovšem musíme mít mnohem lépe zvládnuté. I na toto se nyní zaměříme při tréninkových jednotkách,“ zdůraznil.

Na cíli do zbytku sezony se nic nemění. „Nechceme skončit poslední, to je jasné. Hodláme být v play-out úspěšní a vyhrát ho. Zní to možná absurdně, ale my chceme být co nejlepší,“ potvrdil.

A to nehledě na to, zda se bude hrát baráž posledního celku extraligy s vítězem první ligy. „Vidím ji jako nereálnou, ale to pro nás nic nemění,“ doplnil Kostka.