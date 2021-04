Za devadesát tři dnů vypuknou olympijské hry. Českou republiku by měl ve střeleckém sektoru reprezentovat Petr Nymburský. „Olympiáda mě zatím nechává v klidu,“ prohlásil, co s ním dělá blížící se sportovní svátek.

Petr Nymburský usiluje o účast na olympijských hrách. Aby si splnil tento sen, vzdal se na konci roku civilního zaměstnání. | Foto: se souhlasem Petra Nymburského

Ne snad proto, že by ho zápolení v Tokiu nezajímalo, ale ohledně jeho účasti je tu ještě otazník. Byť Česko zásluhou jeho výsledků získalo jedno z míst ve startovním poli, neznamená to pro Nymburského automatickou nominaci. „To místo jsem získal pro český tým. Neznamená to, že pojedu na sto procent. Pokud bude někdo lepší, pojede on a já mohu zůstat doma,“ vysvětlil střelec, který pochází z Rytova na Pelhřimovsku a v posledních letech na klubové úrovni hájí barvy Dukly Plzeň.