V prvním utkání série vyhráli v Brně 4:0 a bylo to první utkání sezony, kdy Draci doma nezískali ani bod.

K další senzaci se schylovalo ve druhém utkání Na Hvězdě. Brňané odvrátili druhou porážku v řadě až v nastavené extrasměně a vyhráli 8:6.

Třebíč Nuclears - Draci Brno, Kamil Pejchal, Lukáš PacalZdroj: Robert VávraPo ztrátě naděje na postup do semifinále postavili Třebíčští do třetího utkání celou lavičku a Draci duel jasně ovládli (15:1). Přesto po skončení skupiny TOP 6 vládla v kabině Nuclears spokojenost. „Celkově to pro nás byl dobrý rok. K týmu, který se letos sešel, nemám slov,“ byl pyšný na svěřence americký kouč Jeff Barto. „Jejich úsilí, co jako jednotlivci i jako tým předvádí, se nám konečně vyplatilo. Poprvé jsme se dostali do play-off, hrajeme lepší baseball, a kdyby se některé věci staly trochu jinak, mohli jsme být v semifinále. Nemůžu si kluky vynachválit. Tvrdě dřou, jsou skvělý kolektiv, a navíc jsou velice mladí. Takže si myslím, že před sebou máme velmi slibnou budoucnost,“ věří Barto.

Sezonu zakončí Nuclears soubojem s Arrows Ostrava o páté místo. Poslední červencový pátek se bude hrát v Ostravě, o den později se představí Nuclears naposledy v sezoně doma. Zápase Na Hvězdě se bude hrát od šestnácti hodin.

KAREL LÍBAL, ROBERT VÁVRA