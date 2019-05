Nové Město na Moravě – Večerními závody v short tracku začne v pátek druhý díl letošního Světového poháru horských kol. V novoměstské Vysočina Areně se uskuteční nejprestižnější bikerský seriál již poosmé.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Atraktivitu závodu loni přisoudilo nasazení těch nejlepších do čelních dvou řad pro nedělní závody v olympijské cross-country. To se promítlo i do účasti: Mužský závod vyhrál Samuel Gaze z Nového Zélandu před nizozemským rychlíkem Mathie van der Poelem a švýcarským králem Ninem Schurterem.