Nové Veselí – Přáli si zisk alespoň bodu a to se jim podařilo. Házenkáři Nového Veselí zavítali v 16. kole Extraligy mužů na půdu silných Lovosic, které do té doby doma letos ještě neztratily ani bod. Tentokrát ale bylo všechno jinak, po remíze 22:22 se body spravedlivě dělily.

„Jsme samozřejmě velice spokojení, protože jsme první, komu se v tomto ročníku povedlo v Lovosicích bodovat. Nakonec jsme tam mohli i vyhrát, protože vyrovnávací branku jsme inkasovali pouhých sedm vteřin před koncem, ale i tak je to pro nás plusový bod,“ usmíval se spokojený kouč Nového Veselí Pavel Hladík.



VYDAŘENÁ PŘÍPRAVA



Jeho svěřenci se ještě mohli pokusit zariskovat a zkusit utkání překlopit na svoji stranu, k tomu však už nedošlo. „Raději jsme si vzali time-out a rozhodli se, že to dohrajeme na jistotu, protože s bodem jsme byli spokojeni,“ vysvětlil lodivod Sokola.

Tabulka extraligy

1. Plzeň 16 11 2 3 463:409 24

2. Karviná 15 11 1 3 412:351 23

3. Jičín 16 10 1 5 423:399 21

4. N. VESELÍ 16 9 2 5 395:385 20

5. Kopřivnice 16 8 3 5 470:439 19

6. Fr.-Místek 16 7 2 7 435:410 16

7. Dukla Praha 15 7 1 7 393:372 15

8. Lovosice 16 7 1 8 460:454 15

9. Zubří 16 7 1 8 413:417 15

10. Hranice 16 5 1 10 397:433 11

11. KP Brno 16 3 3 10 398:449 9

12. Litovel 16 1 0 15 366:507 2

Už po minulém utkání s Karvinou si progresivní kouč pochvaloval, že jsou jeho ovečky fyzicky dobře připraveny, což se potvrdilo i tentokrát. Závěr zápasu v Lovosicích byl převážně v režii hostujícího celku.



„V podstatě se potvrdilo to, co jsme viděli před týdnem proti Karviné. Zimní příprava nám sedla a jsme dobře fyzicky připravení. Síla i fyzička jsou na naší straně a koncovky obou zmíněných zápasů vyznívaly pro nás. Jsme rádi, že se hráči utvrdili v tom, že jsme dobře naladění a psychicky nám to určitě pomůže. Přitom Lovosice hrály na absolutní hraně svých možností, to samé ale i naši hráči, takže k vidění byla výborná extraligová házená,“ potvrdil Hladík.



V tabulce tak má Nové Veselí 20 bodů, na třetím místě jej ale díky výhře nad poslední Litovlí vystřídal Jičín. Pravě celek z Královéhradeckého kraje bude dalším soupeřem celku z Vysočiny, v ZDT Aréně se bude hrát tuto sobotu od 17.00. V dresu Jičína se na známé místo vrátí bývalá opora Nového Veselí Jiří Dolejší.



„Samozřejmě se na ten zápas hodně těšíme. Vzájemný zápas o třetí místo jsme v tak pokročilé fázi sezony ještě nehráli. Doufám proto, že to pořádně naláká diváky, věřím totiž, že případnou výhrou bychom už mohli takřka na sto procent potvrdit jistotu naší účasti v play-off. I s ohledem na to hodláme k utkání přistoupit na sto procent,“ slibuje nažhavený kouč Pavel Hladík.