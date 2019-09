Nové Veselí – Poměrně razantní proměnou prošel přes letní přestávku kádr extraligových házenkářů Nového Veselí. Přesto trenér Sokola Pavel Hladík věří, že jeho svěřenci navážou na loňský úspěch v podobě čtvrtfinále play-off a konečného pátého místa. „Jsem přesvědčený, že pro diváky budeme hrát rychlejší a atraktivnější házenou,“ věří progresivní kouč.

Házenkáři Nového Veselí. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Na to, že by příprava nebyla pestrá, si házenkáři klubu z Vysočiny stěžovat nemohli. Hned dvakrát totiž vyrazili na zahraniční soustředění, konkrétně do Rakouska a Chorvatska.