Nové Veselí - Takový start do letošního ročníku v podání extraligových házenkářů Nového Veselí zřejmě neočekával ani ten největší snílek. Také ve třetím utkání této sezony totiž hráči Sokola naplno bodovali a po výhře 28:25 nad Brnem se šesti body okupují první místo tabulky!

„Třetí výhra v řadě mě samozřejmě těší, ale nebyl to od nás tentokrát tak dobrý výkon jako v předešlých utkáních. Brnu jsme v průběhu utkání mohli několikrát odskočit na výraznější brankový rozdíl, pokaždé jsme však něco pokazili. Zápas jsme mohli rozhodnout mnohem dříve,“ našel na výkonu drobné nedostatky trenér Nového Veselí Pavel Hladík, který si ale se svými svěřenci pocit lídra tabulky užívá.

„Koho by netěšilo být na čele tabulky, ale jsou za námi teprve tři kola. Skoro bychom si měli přát, aby byl už konec ročníku (směje se). Je to ale příjemný pohled, zvlášť, když loni jsme za celý podzim uhráli jen devět bodů. Nyní jedeme na palubovku obhájce titulu z Karviné, kde sice nemáme co ztratit, na druhou stranu tam ale chceme ukázat, že naše dosavadní výsledky nebyly náhodné. Uvidíme, na co to bude stačit, nějaký bodík bychom ale rádi dovezli,“ dodal Hladík.