Bez přehánění se dá hovořit o klíčovém utkání sezony. Házenkáři Nového Veselí se dnes v rámci 13. kola extraligy představí na palubovce Maloměřic. Se třemi body předposlední celek tabulky tak zavítá na půdu posledního.

Důležitost duelu si v klubu z Vysočiny dobře uvědomují. „Pro nás zásadní zápas, v Maloměřicích musíme vyhrát,“ burcovala střední spojka Sokola Martin Kocich.

Jeho slova jen podtrhl kouč Nového Veselí. „Nemůžeme brát nic jiného než zisk dvou bodů,“ sdělil Peter Kostka.

V případě nezdaru by se Novoveselským opět o něco vzdálila možnost případného postupu do vyřazovací části. „Play-off se nám už tak dost vzdálilo. Pokud bychom teď v Brně prohráli, bylo by skoro definitivně pryč. Ziskem dvou bodů ještě můžeme naše šance přiživit,“ řekla střední spojka Veselí.

To, že by je případná porážka dostala do možných záchranářských problémů si vůbec nechce připustit. „Takhle nepřemýšlíme. Hlavně mladí kluci to musí hodit za hlavu, soustředit se pouze na zápas a podat co nejlepší výkon,“ zdůraznil.

Poučení z prvního vzájemného zápasu je podle něj jednoznačné. „Musíme hrát rychlou házenou, vletět do toho po hlavě, chtít dát branku za každou cenu. Toto je cesta, která by měla vést k úspěchu,“ sdělil Kocich.

Kormidelník Nového Veselí pracuje s mladým kádrem především na jeho psychické rovnováze. „To je problém, na němž neustále pracujeme. S kluky o tom pořád hovořím a snažím se je povzbudit,“ vysvětloval.

Zbraně ovšem před dnešním utkáním neskládá. „Základem bude poctivá a důrazná defenziva, hlavně při hře jeden na jednoho. Při pomalejším návratů hráčů Maloměřic do obrany by nám mohly pomoci i rychlé kontry,“ poznamenal Kostka.