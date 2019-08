Dva dny tréninků a poté tři herní testy. Tak vypadalo pětidenní soustředění celku z Vysočiny v chorvatském městečku Klek. „K trénování i zápasům jsme využívali halu v nedalekém městě Opuzen," doplnil Hladík.

Zde na ně postupně čekaly střety s mistrem Bosny a Hercegoviny, mistrem z Černé hory a na závěr s ambiciózním chorvatským druholigovým týmem Kaštela. Bosenský Izvidač zdolalo Nové Veselí 29:23, černohorský Lovčen 28:19 a Kaštelu dokonce 34:19!

„Vrcholem byl určitě souboj proti Lovčenu, který se letos představí v evropském poháru EHF. To dostatečně vypovídá o jeho kvalitách. Největším pozitivem byly výkony obrany a brankářů. Odchod gólmana Víti Schamse je velkým oslabením pro celý mančaft, proto je příslibem to, jak se nám ta tři utkání vzadu podařilo odehrát," těšilo lodivoda Nového Veselí, který ale zůstává nohama na zemi.

„Tvoříme v podstatě nový tým, takže jsme stále v určitém procesu vývoje, protože těch změn bylo opravdu hodně. Máme ale chuť pracovat, hlavně je to vidět v ofenzivě, protože gólů dáváme víc než vloni, pravidelně okolo pětadvaceti. Pokud budou hráči takto dál pokračovat, měli bychom si dobře počínat i v mistrovské sezoně."

Do sezony vstoupí házenkáři Nového Veselí v sobotu 7. září, kdy v domácí ZDT Aréně přivítají od 17.00 nováčka z brněnských Maloměřic. Zápasová příprava je u konce, tuto neděli ale hráče čeká ještě jedna společenská akce.

„Rádi bychom naše věrné fanoušky pozvali na předsezónní grilování, které se v neděli uskuteční od 16 hodin ve venkovním areálu TJ Sokol Nové Veselí. Bereme to jako soustředění s našimi fanoušky, je to pro nás poslední příprava před sezonou. Moc se na to těšíme, myslíme si, že fanoušci si to zaslouží. Jsem rád, že jsme do toho šli, doufám, že přijde hodně lidí a založíme novou tradici, která celému klubu jen a jen pomůže," věří Pavel Hladík.