„Rozhodla naše výborná defenziva a gólman Schams. Byli jsme výborně připraveni takticky i mentálně, kluci to ubojovali. Hranice hrály dobře, ale i přes to jsme dokázali utkání zvládnout, jsme za to rádi,“ pochvaloval si trenér Nového Veselí Pavel Hladík.

V průběhu zápasu, který byl jako na houpačce, dokázaly jeho ovečky dvakrát smazat tříbrankové manko. „Poprvé uprostřed první půle, podruhé krátce po změně stran. Gólman Hranic Kučerka předváděl nadstandardní zákroky, bylo důležité, že jsme tomu nepodlehli a dokázali se připravit na další akci,“ těšilo Hladíka. „Občas tomu totiž hráči podlehnou, to se nám tentokrát nestalo.“

Rozhodující okamžiky vyrovnaného duelu pak přišly v závěrečné pětiminutovce. Gólman Schams totiž předvedl dva vynikající zákroky, jeho spoluhráči odskočili do dvoubrankového trháku a vítězství už si vzít nenechali. „To rozhodlo, protože za stavu 22:21 pro nás to byla čistá tutovka, kterou Víťa zlikvidoval,“ chválil brankářskou jedničku trenér Sokola. „Naše obrana tam udělala chybu, ale Víťa vytáhl vynikající zákrok. Tam nás moc podržel a ukázal, proč je kapitánem týmu. To nám pak dalo klid do koncovky zápasu.“

V extraligové tabulce tak celek z Vysočiny dál okupuje třetí příčku a již se může zaobírat myšlenkami na boje ve vyřazovací části letošního ročníku naší nejvyšší soutěže. „Myslím si, že o našem postupu bylo v podstatě rozhodnuto už po minulém kole. Náš náskok sice pořád nebyl tak velký, jenže matematicky není možné, aby nás všechny týmy pod námi předskočily,“ vypočítával Hladík.

„Těch pět nebo šest mančaftů totiž hraje vzájemně mezi sebou,“ dodává spokojený kormidelník Sokola, který si současně uvědomuje, z jak výhodné pozice může jít jeho tým do play-off. „Na to nyní nemyslíme, jedeme dál zápas od zápasu. Dva body z Hranic jsou body klidu, které nám samozřejmě dávají velice zajímavou pozici. Pokud doma nyní uděláme poslední Litovel, bude to pro nás už velice solidně nakročené.“

Pokud by se Nové Veselí udrželo mezi nejlepší čtyřkou i po odehrání posledního 22. kola základní části, začínalo by čtvrtfinálovou sérii před vlastními fanoušky. Teoreticky se nyní může ohlížet i na to, jakého protivníka by si pro play-off přálo. „Zatím se na to vůbec nedíváme, koukáme se opravdu jen na nejbližší zápas s Litovlí. Po něm budeme moci změnit tréninky a zařadit více kondiční přípravy před play-off,“ vysvětluje Hladík.

„Nejdůležitější pro kluky je ale skutečnost, že nejsme pod žádným tlakem. Můžeme se soustředit sami na sebe a nemusíme koukat kolem nás. Navíc máme v závěru těžký los, proto je dobře, že jsme si ty body už uhráli.“

Když před lety ambiciozní kouč u tehdy druholigového mužstva začínal, narýsoval hodně smělý plán, který končí v evropských pohárech. Nyní je k němu znovu o krok blíž.

„Před zhruba deseti roky jsme si vytkli cestu, po které chceme jít a stále se jí také držíme. Byť se to některým lidem nelíbí, tak se nám jí daří plnit, protože máme v týmu pracovité kluky, které to baví. V klubu se vytvořila parta, která táhne za jeden provaz a opravdu si to užívá. Je to pro všechny velká radost,“ těší Pavla Hladíka, jehož svěřenci se s Litovlí utkají v domácí ZDT Aréně v neděli od 17.00.