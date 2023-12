V posledním zápase tohoto roku si házenkáři Nového Veselí připsali na své konto porážku. V extralize nedokázali navázat na středeční výhru z Hranic a s Lovosicemi v sobotu prohráli 26:32. V tabulce nejvyšší soutěže přezimují na deváté příčce.

Házenkáři Nového Veselí (v červenočerných dresech) hostili ve svém posledním zápase před zimní pauzou Lovosice. | Foto: Deník/Tomáš Marek

Jestli má Nové Veselí v extralize nějakého neoblíbeného soupeře, tak jsou to určitě házenkáři z Lovosic. Ti ovládli před sobotním utkáním předchozích osm duelů. „Naším cílem je zlomit nepříznivou bilanci a udělat si hezčí svátky,“ signalizoval v předzápasovém rozhovoru trenér domácího týmu Jan Běloch.

Situace ovšem byla na palubovce jiná. Lovci vstoupili do utkání skvěle a brzy se dostali do pohodlného náskoku. V páté minutě svítil na ukazateli skóre 1:4 a novoveselský trenér si bral oddechový čas. Jenže otřeseným domácím házenkářům se adekvátně zareagovat nepodařilo a těsně před polovinou prvního poločasu to bylo 3:9.

Při dvojnásobném oslabení soupeře se trefili domácí dvakrát a odstartovali tak nejvydařenější desetiminutovku v utkání. Dokonce se dokázali přiblížit na dvě branky, když skóroval Flajsar při signalizované pasivitě ve 22. minutě (10:12). Jenže Lovci potom přepnuli zase na vyšší rychlostní skupin a díky dvěma zásahům v poslední minutě odskočili znovu do šestibrankového vedení. To Sokol dokázal v posledních sekundách jen kosmeticky upravit na 12:17.

Ve druhém poločase viděli diváci podstatně vyrovnanější hru. Dařilo se zejména na pravém křídle Halíčkovi, který nakonec zaznamenal šest branek. Sokol se však dokázal přiblížit maximálně na čtyřgólový rozdíl, a tak Severočeši dotáhli utkání do vítězného konce. Mohli se spolehnout zejména na hru křídel, která dohromady zajistila devatenáct branek.

Další zápas čeká Nové Veselí po zimní pauze až v neděli 4. února ve Frýdku-Místku.