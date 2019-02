Žďársko - Oběma zástupcům okresu ve druhé házenkářské lize se o víkendu dařilo. Nové Veselí přestřílelo na domácí palubovce Zubří a pojistilo si druhou příčku v tabulce. Velké Meziříčí si po rozpačitém úvodu nakonec poradilo s Kuřimí. Nedařilo se však extraligovým dorostencům Nového Veselí. Nad jejich síly byly stejně staří házenkáři Zubří.

Házenkáři Velkého Meziříčí v domácím utkání porazili soupeře z Kuřimi. | Foto: Michal Antl

II. LIGA

NOVÉ VESELÍ – ZUBŘÍ 42:30

Novoveselští začali utkání drtivým nástupem a po kombinačních akcích a rychlých útocích se ujali vedení 3:0. Poté se začali prosazovat i hosté, když střelbou spojek snížili na 3:2. Do 12. minuty bylo utkání vyrovnané, ale za stavu 5:4 přišlo pět branek domácího družstva, které tím odskočilo na 10:5. Od té chvíle měli házenkáři Nového Veselí jednoznačnou převahu a svého soupeře přehrávali ve všech směrech.

I ve druhém dějství viděli diváci rychlou kombinační házenou. Do stavu 29:18 drželi hosté ze Zubří s domácími krok, ale poté opět začali úřadovat Novoveselští. Třemi rychlými útoky zvýšili na 32:19. Hosté se však nevzdávali a po nepřesných střelách domácích snížili na 32:23. Domácí se na chvíli dostali do herního útlumu, ale ve 20. minutě začal jejich výkon opět stoupat. V posledních deseti minutách již bylo na hřišti pouze jedno družstvo. Vítězstvím 42:30 si házenkáři Nového Veselí pojistili druhou příčku druholigové tabulky.

„V tomto utkání jsme podali výborný výkon. Perfektní obrana a z ní rychlé přechody do útoku. Jsem spokojen i ze střelbou spojek a kombinacemi s pivotem. Nyní nás čekají dva poslední duely na půdě soupeře. Příští týden zajíždíme na palubovku vedoucího týmu tabulky Zlína a poté do Bohunic. Pevně věřím, že svůj výkon z tohoto utkání zopakujeme a dobře rozehranou podzimní část úspěšně dotáhneme do konce,“ zhodnotil utkání trenér Nového Veselí Václav Ťupa.

Branky N. Veselí: Petr Najman 5, Pavl Hron 5, Tomáš Studený 5, Strejček 8, Smrčka 8, K. Hajčman 3, M. Hajčman 6, Prokeš 2. Poločas: 23:14.

V. MEZIŘÍČÍ – KUŘIM 33:27

Utkání bylo od samého začátku velice vyrovnané. Po dvaceti minutách hry vedli domácí těsně 11:10. Meziříčí se nedařilo od soupeře odskočit na větší brankový rozdíl. Až v samotném závěru poločasu domácí vstřelili sérii několika branek a do kabin odcházeli s čtyřgólovým vedením.

Průběh druhé půle kopíroval tu první. V útočné fázi byl na postu pravé spojky střelecky aktivní meziříčský V. Večeřa a i přes některá ukvapená zakončení se útočná hra dařila. Domácí obrana však nenacházela recept na individuální hru spojek hostů. Kuřim tak mohla ohrožovat meziříčského brankáře střelbou z hranice sedmi až osmi metrů, což se jí dařilo. I přesto, že hosté již průběh utkání nedokázal zdramatizovat, mohli si všichni domácí hráči po závěrečném hvizdu oddechnout a radovat se z povinného vítězství.

Sestava a branky V. Meziříčí: Stoklasa, Kotík – Večeřa 9, Fischer 8, Matušík 5, Kříbala Petr 3, Konečný 2, Šidlo 2, Kaštan J. 1, Bezděk 1, Kaštan P. 1, Kříbala Martin 1, Kříbala Pavel, Necid. Poločas: 17:13.

EXTRALIGA DOROSTU

NOVÉ VESELÍ – ZUBŘÍ 20:27

Velmi kvalitní házenou s kombinačními akcemi a pevnou obranou sledovali diváci v novoveselské sportovní hale. Nebylo divu, neboť se utkala dvě družstva z vrchních pater tabulky. Od prvních minut utkání však zlobila domácí borce střelba a tak zkušený soupeř jejich nepřesnosti trestal. Domácí dobře bránili, ale v útočné fázi se spíše trápili. Za stavu 3:6 Novoveselští snížili na 6:7 a zdálo se, že se začínají dostávat do zápasu. Jejich střelecká nepřesnost však pokračovala a srážela jejich výkon.

Ve druhé půli se obraz hry nezměnil a domácí nemohli najít recept na obranu soupeře. Za stavu 9:17 přišla podpora z hlediště novoveselské haly. Diváci hnali své oblíbence do ofenzivy a ty se jim odvděčili třemi brankami. Za stavu 12:17 však nastřelili tři tyče a Zubří z rychlých protiútoků odskočili na 12:20. Nakonec dorostenci Nového Veselí podlehli Zubří v poměru 20:27.

„Náš výkon byl od začátku poznamenám špatnou střelbou. V obraně jsme hráli poměrně dobře, ale pokud v útoku nedáte branku, nemůžete s tak kvalitním soupeřem hrát. Špatná střelba nám ubírala síly cokoliv se zápasem udělat,“ zhodnotil výkonu svých svěřenců trenér Ladislav Materna.

Branky N. Veselí: Bláha 2, Najman 11, Šůstek 4, Hron 1, Fisher 1, Laštovička 1. Poločas: 8:14.

Radek Špatka